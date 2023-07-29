Oyun sektöründe devasa büyüme

Yayınlanma: 29.07.2023 - 10:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 13:53

Yeni açıklanan bir sektör raporuna göre Çin'in yurtiçi oyun pazarının satış gelirleri, yılın ilk yarısında önceki yarıya göre yüzde 22,2 artışla 144,3 milyar yuana (yaklaşık 20 milyar ABD doları) ulaştı.



Çin Ses-Video ve Dijital Yayıncılık Birliği tarafından yayımlanan raporda genel toparlanma trendinin belirgin olduğu ve piyasanın, yılın ikinci yarısında daha güçlü bir ivme sergilemesinin beklendiği dile getirildi.

ÇİN OYUN SEKTÖRÜNDE BÜYÜME TRENDİNE GİRDİ

Verilere göre Ocak ayından Nisan ayına kadar Çin'deki çevrimiçi oyun kullanıcıların genel istek ve becerileri henüz toparlanmadı ve oyun sektörünün satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,39 düşüş kaydetti, ancak piyasa Mayıs ayından itibaren güçlü bir toparlanma sergiledi.

Birlik yetkilisi Zhang Yijun, "Çin'in oyun sektörü, dip noktasından aşamalı olarak çıkıyor ve yukarı yönlü bir büyüme trendi sergiliyor" dedi.

Zhang, şu anda Çin'in yurtiçi oyun ürünlerinin önde gelen pazar hedeflerinin, ABD, Japonya ve Güney Kore olduğunu, öte yandan satışların Ortadoğu, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya gibi yükselen piyasalarda da hızlanmaya başladığını sözlerine ekledi.