Oyuncular 2024 yılında en çok eski oyunları oynamış

Yayınlanma: 24.12.2024 - 18:51

Güncelleme: 24.12.2024 - 18:53

Steam kullanıcılarının tercihlerine göre 2024 yılında en çok oynanan oyunlar daha eski oyunlar oldu. Bu yıl piyasaya çıkan oyunların ağırlığı ise yüzde 15 oldu. Steam kullanıcıları platformda geçirdikleri zamanın çoğunu eski oyunlarda harcamış. Peki bu oyunlar hangileri?

STEAM'DE EN ÇOK ESKİ OYUNLAR OYNANDI

Verilere göre Steam'de toplam oyun süresinin yüzde 47'si son 7 yılda piyasaya sürülen oyunlardan oluşuyor. En çok vakit geçirilen oyunların yüzde 37'si ise sekiz yıl ya da çok daha eski bir tarihte piyasaya çıkan oyunlardan oluşuyor.

Bu eski oyunların çok daha iyi olduğu tezinin tamamen doğrulanmasından ziyade oyuncuların halihazırda satın almış olduğu ancak daha yeni oynamaya başladıkları oyunlardan kaynaklanıyor da olabilir. Bir diğer sebep ise Steam'de yüksek miktarda indirime giren oyunların büyük bir kısmı eski oyunlardan oluşması olabilir.

2023 yılında aynı yıl piyasaya sürülen oyunlarda geçirilen süre yüzde 9'du 2024 yılında bu yüzde 15'e çıktı. Bu da aslında geçen yıla kıyasla bu yıl yeni oyunlarda daha fazla zaman geçirildiğini gösteriyor.

Öte yandan Counter-Strike, Dota 2 ve PUBG gibi oyunların eski olmasına rağmen hala en çok oynanan oyunlar olması bu sıralamayı değiştiriyor.