ChatGPT rakibi Grok için kullanım tarihi belli oldu

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yeni yapay zeka şirketi xAI'ın ilk teknolojisi olarak açıkladığı Grok'u bu ay başında tanıtmıştı.

OpenAI imzalı ChatGPT'yi de iyi bilen Musk, Grok için "Bazı önemli açılardan şu anda mevcut olanların en iyisi" demişti. Merak seviyesinin iyice arttığı şu günlerde Grok'un kullanıma açılacağı tarih belli oldu.

Grok should be available to all X Premium+ subscribers next week.