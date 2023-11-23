ChatGPT rakibi Grok için kullanım tarihi belli oldu

ChatGPT'nin yükselişi pek çok şirketi etkilemiş olacak ki neredeyse tamamı kendi sohbet botlarını geliştiriyor. Elon Musk'ın Grok'u da bunun bir ürünü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:53
ChatGPT rakibi Grok için kullanım tarihi belli oldu
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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yeni yapay zeka şirketi xAI'ın ilk teknolojisi olarak açıkladığı Grok'u bu ay başında tanıtmıştı.

OpenAI imzalı ChatGPT'yi de iyi bilen Musk, Grok için "Bazı önemli açılardan şu anda mevcut olanların en iyisi" demişti. Merak seviyesinin iyice arttığı şu günlerde Grok'un kullanıma açılacağı tarih belli oldu.

 

Elon Musk'ın X platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre Grok, Premium+ abonelerinin kullanımına önümüzdeki hafta açılacak. Öte yandan bazı erken erişim bölgelerinde kullanıcıların bir kısmı Grok'u zaten deneyimleyebiliyordu.

Musk'ın açıklaması ise küresel anlamda açılacağı tarihi işaret ediyor.

 


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