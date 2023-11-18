Silikon Vadisi'ni sarsan olay: ChatGPT'nin yaratıcısı kovuldu!

Yayınlanma: 18.11.2023 - 10:16

Güncelleme: 18.11.2023 - 10:16

OpenAI'nin CEO'su ve kurucu ortağı Sam Altman'ın görevden alınması Silikon Vadisi'nde büyük bir sarsıntı yarattı. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin ardından Altman, dünyanın en görünür teknoloji yöneticilerinden biri ve yapay zeka konusunda aranan bir uzman haline geldi.

Open AI'nin web sitesinde yayınlanan bir açıklamada, yönetim kurulunun "liderlik yeteneğine artık güvenmediği" ve şirket ilerlerken yeni liderliğin "gerekli" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Altman'ın görevden ayrılması, yönetim kuruluyla iletişiminde tutarlı bir şekilde samimi olmadığı ve yönetim kurulunun sorumluluklarını yerine getirmesini engellediği sonucuna varan yönetim kurulu tarafından yapılan müzakereli bir inceleme sürecinin ardından gerçekleşmiştir" denildi.

Açıklamaya göre, OpenAI'nin CTO'su Mira Murati onun yerine geçici CEO olacak. Murati, beş yıldır San Francisco merkezli şirketin liderliğinin bir parçasıydı. Açıklamaya göre, Greg Brockman yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrılacak, ancak OpenAI başkanlığı görevini sürdürecek.

Altman da "Open AI'de geçirdiğim zamanı çok sevdim. Kişisel olarak benim için ve umarım biraz da dünya için dönüştürücü oldu. En önemlisi bu kadar yetenekli insanlarla çalışmayı sevdim. Bundan sonra ne olacağı hakkında daha sonra söyleyeceklerim olacak" açıklamasında bulundu.

Altman, şirketinin Kasım 2022'de ChatGPT'yi piyasaya sürmesinden bu yana yapay zeka alanında önde gelen ses olarak kabul ediliyordu. ChatGPT, bir yıldan kısa bir süre içinde 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.