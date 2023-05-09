Twitter'da gizlilik ihlali! Özel tweet'leri herkes gördü
Twitter'da yer alan kısıtlı kişiye gösterilen tweet'lerin başkaları tarafından da görüldüğü ortaya çıktı.
Twitter'ın Instagram'daki 'Yakın Arkadaşlar' özelliğine benzer olarak sunduğu Twitter Çevresi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu özelliği kullanan Twitter kullanıcısı özel olarak attığı tweet'lerin bu çevreye dahil olmayan kişiler tarafından da görülebildiğini söylemişti.
SORUNUN ÇÖZÜLDÜĞÜ AKTARILDI
Bunun ardından Twitter sorunu kabul etti ve çözdüğünü duyurdu.
Twitter sends out email informing people that a security incident in April may have allowed users outside of Twitter Circles to see tweets intended only for Circle. pic.twitter.com/1edbP1Vtw6— Pop Base (@PopBase) May 5, 2023
Twitter, nisan ayında ortaya çıktığı söylenen bu güvenlik sorunun fark edildikten sonra kısa sürede çözüldüğünü söyledi.
Yeni düzenleme ve güvenlik açığının kapatılmasının ardından artık Twitter Çevresi'ne dahil olmayan kişiler yapılan paylaşımları göremiyor.
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