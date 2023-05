Twitter'da gizlilik ihlali! Özel tweet'leri herkes gördü

Twitter'ın Instagram'daki 'Yakın Arkadaşlar' özelliğine benzer olarak sunduğu Twitter Çevresi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu özelliği kullanan Twitter kullanıcısı özel olarak attığı tweet'lerin bu çevreye dahil olmayan kişiler tarafından da görülebildiğini söylemişti.

Bunun ardından Twitter sorunu kabul etti ve çözdüğünü duyurdu.

Twitter sends out email informing people that a security incident in April may have allowed users outside of Twitter Circles to see tweets intended only for Circle. pic.twitter.com/1edbP1Vtw6