Twitter'da gizlilik ihlali! Özel tweet'leri herkes gördü

Twitter'da yer alan kısıtlı kişiye gösterilen tweet'lerin başkaları tarafından da görüldüğü ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:42
Twitter'da gizlilik ihlali! Özel tweet'leri herkes gördü
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Twitter'ın Instagram'daki 'Yakın Arkadaşlar' özelliğine benzer olarak sunduğu Twitter Çevresi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu özelliği kullanan Twitter kullanıcısı özel olarak attığı tweet'lerin bu çevreye dahil olmayan kişiler tarafından da görülebildiğini söylemişti. 

SORUNUN ÇÖZÜLDÜĞÜ AKTARILDI

Bunun ardından Twitter sorunu kabul etti ve çözdüğünü duyurdu.

 

Twitter, nisan ayında ortaya çıktığı söylenen bu güvenlik sorunun fark edildikten sonra kısa sürede çözüldüğünü söyledi.

Yeni düzenleme ve güvenlik açığının kapatılmasının ardından artık Twitter Çevresi'ne dahil olmayan kişiler yapılan paylaşımları göremiyor.


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