Parçalarında mantar kullanılan bilgisayar gerçek oluyor

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 07:00

PC anakartlarının tasarımı ve üretiminin maliyetleri sessiz bir şekilde artıyor. Ancak, PC anakartlarının maliyetini düşürmek için kullanılabilecek başka malzemeler de olabilir. Popular Science, İngiltere'de mantarları PC'lere entegre etmeye çalışan bir bilgisayar laboratuvarının varlığını açıkladı.

ANAKARTLARDA MANTAR KULLANILABİLİR

Chip'te detayları aktarılan araştırmanın Unconventional Computing Laboratory (UCL) biyolojik ya da kimyasal sistemler kullanan bilgisayar ve teknoloji prototipleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Buna PC anakartlarında mantar kullanılması da dahil. Makale şöyle diyor: “Mantar bilgisayarlarda miselyum -mantarın dallanan, ağ benzeri kök yapısı- bir bilgisayarın elektronik bileşenlerinin yanı sıra iletken olarak da işlev görür. Elektrik sinyallerini alıp gönderebilirler ve hafızalarını koruyabilirler.”

Öte yandan sonraki oyun bilgisayarınızın anakartında mantar kullanması pek olası değil, çünkü bu mantarlar üst düzey bilgisayar işlemlerini gerçekleştirecek ya da Crysis'i çalıştıracak kapasiteye sahip olmayacaklar. Ancak, daha az güç kullanabilen daha düşük kaliteli bilgisayarlar için kullanılabilirler. Ayrıca, bir şey onlara zarar verirse kendi kendilerini onarmaları sağlanabilir ve konfigürasyonlarını hızlı bir şekilde değiştirebilirler.

Bu araştırma, internette satışa sunulacak bir mantar PC'den hala çok uzak olsa da, gelecekteki anakartlar için ilginç bir seçenek.