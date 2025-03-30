Pasifik Okyanusu'nda açıklanamayan yapılar bulundu

Yayınlanma: 30.03.2025 - 00:34

Güncelleme: 30.03.2025 - 00:34

Araştırmalar, bu yapılar hakkında daha fazla bilgi edinmek için devam ediyor.

Dünya’nın manto katmanının alt kısmını incelemek için depremleri kullanan jeologlar, burada oldukça ilginç ve gizemli yapılar keşfettiler. Pasifik Okyanusu altında, sismik dalgaların farklı hızlarda ve şekillerde hareket ettiği bölgeler tespit edildi. Bu durum, çevredeki erimiş kayalardan daha soğuk veya tamamen farklı bir bileşime sahip yapılara işaret ediyor. Ancak bu yapıların tam olarak ne oldukları henüz bilinmiyor ve bilim dünyası bu bulgu karşısında büyük bir soru işaretiyle baş başa.

PEK ÇOK ANORMALLİK BULUNDU

Chip'in aktardığına göre bilim insanları, bu tür yapıların genellikle tektonik plaka alt bölgelerinde batmış malzemeler olarak görülme ihtimali olduğunu belirtiyor. Pasifik Okyanusu’nun tek bir büyük plaka olması, bu teoriyi devre dışı bırakıyor. Bu nedenle, derinlerdeki bu yapıların kökeni ve anlamı şu an için gizemini koruyor.

Araştırmanın birinci yazarı, ETH Zürih Jeoloji Enstitüsü’nde doktora öğrencisi olan Thomas Schouten, mantonun derinliklerinde yeni yüksek çözünürlüklü modeller sayesinde pek çok anormallik bulduklarını, ancak bu anomalilerin tam olarak neye işaret ettiğini bilmediklerini ifade ediyor.

Bu soğuk bölgelerin yalnızca son 200 milyon yıl içindeki batma plakalarından kaynaklanmadığı, çok daha eski zamanlardan kalmış olabileceği düşünülüyor.

Schouten, bu anomalilerin iki olası kökenine dikkat çekiyor. Birinci ihtimal, mantonun oluşumuna yaklaşık 4 milyar yıl önceki zamanlarda katılan silika zengini bir malzemenin, manto içindeki konvektif hareketlere rağmen hayatta kalmayı başardığı. Diğer bir ihtimal ise, milyarlarca yıl boyunca devam eden manto hareketleri sonucu demir zengini kayaların belirli bölgelerde birikmiş olabileceği.

Araştırma ekibi, sismik dalga hızlarındaki farklılıkları kullanarak bu yapıların ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ancak dalgaların hızını ölçmek, mükemmel bir modelleme yapılsa bile kesin bir bilgi sağlamaktan uzak. Schouten, malzeme parametrelerini daha detaylı şekilde hesaplamaları gerektiğini ve bu tür incelemelerle daha net bir sonuca ulaşmayı umduklarını belirtiyor.

Bu bulgular, Dünya’nın mantosunun derinliklerinde yıllarca süren jeolojik hareketlerin sonuçlarına ışık tutmayı hedefliyor. Pasifik Okyanusu altındaki bu yapıların detaylarını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Scientific Reports dergisinde yayımlanan makale, bu gizemli fenomenin keşfi ve yorumlanması için önemli bir adım olarak görülüyor.