PlayStation 5 güncellemesi en çok istenen özellikleri getirecek

Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:04

Güncelleme: 16.02.2024 - 13:08

Sony PlayStation 5 için sunmayı planladığı güncelleme hakkında bazı ayrıntılar verdi. Buna göre güncelleme ile DualSense kontrolcüsündeki hoparlör ve ses sisteminde geliştirmeler sunulacak. Oyuncuların oyun içindeki sesleri ya da sesli sohbetlerdeki konuşmaları daha iyi duyması sağlanmış olacak. Mikrofon tarafına da iyileştirmeler bu bağlamda sunulacak.

SONY PLAYSTATION 5 GÜNCELLEMESİYLE NELER SUNACAK?

Kontrolcüdeki mikrofon giriş kalitesinin yeni bir yapay zeka makine öğrenimi modeli sayesinde iyileştirildiği açıklandı. Düğmeye basıldığında ortaya çıkan arka plan gürültüsü ve oyun sesi bastırılıyor ve bu sayede daha iyi bir sesli sohbet deneyimi sunulmuş oluyor.

Ekran paylaşımı sisteminde de iyileştirmeler geliyor. Bu sayede paylaşım ekranı tam ekranda izleyen oyuncular kişiyle etkileşimde bulunmak için pin ya da emojileri kullanıbilecekler.

Bunun yanı sıra kullancılar ayarlar bölümünden ışık/parlaklık ayarını yapabilecekler.

Buradaki ayarda loş, orta ve parlak olmak üzere üç seçenek sunulacak.

Söz konusu yenilikler öncelikle beta testçileri için sunulacak. PlayStation Blog gönderisinde yer alan bilgilere göre yenilikleri içeren beta sürümünün Amerika'daki, Kanada'daki, Japonya'daki, İngiltere'deki, Almanya'daki ve Fransa'daki seçili katılımcılara sunulacak. Seçilen beta katılımcılarına bir e-posta gönderilecek ve bunun sonucunda yenilikleri deneyebilecekler.