2024 yılında PlayStation 5 için gelmesi beklenen oyunlar

Oyun tarafında dopdolu geçen 2023'ün bitmesinin ardından 2024 yılı da oyunlar yönünden zengin olacak. 2024 yılında PlayStation 5 için pek çok oyun geliyor. Final Fantasy 7 Rebirth ve The Last of Us Part 2 Remastered gibi popüler oyunların yanı sıra pek çoğu da yolda.

2024 yılında çıkacak PlayStation 5 oyunları

Prince of Persia: The Lost Crown- 18 Ocak 2024

The Last of Us Part 2 Remastered- 19 Ocak 2024

Tekken 8- 25 Ocak 2024

Like a Dragon: Infinite Wealth- 26 Ocak 2024

Granblue Fantasy: Relink- 1 Şubat 2024

Suicide Squad: Kill the Justice League- 2 Şubat 2024

Persona 3 Reload- 2 Şubat 2024

Helldivers 2- 8 Şubat 2024

Ultros- 13 Şubat 2024

Tomb Raider 1-3 Remastered- 14 Şubat 2024

PlateUp!- 15 Şubat 2024

Skull and Bones- 16 Şubat 2024

Pacific Drive- 22 Şubat 2024

Brothers A Tale of Two Sons Remake- 28 Şubat 2024

Final Fantasy 7 Rebirth- 29 Şubat 2024

Star Wars: Dark Forces Remaster- 29 Şubat 2024

Expeditions: A MudRunner Game- 5 Mart 2024

Crown Wars The Black Prince- 7 Mart 2024

As Dusk Falls- 7 Mart 2024

Unicorn Overlord- 8 Mart 2024

Outcast: A New Beginning- 15 Mart 2024

Alone in the Dark- 20 Mart 2024

Dragon's Dogma 2- 22 Mart 2024

Rise of the Ronin- 22 Mart 2024

South Park: Snow Day!- 26 Mart 2024

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes- 23 Nisan 2024

Tales of Kenzera: Zau- 23 Nisan 2024

SaGa Emerald Beyond- 25 Nisan 2024

Braid Anniversary Edition- 30 Nisan 2024

Destiny 2: The Final Shape- 4 Haziran 2024

Black Myth: WuKong- 20 Ağustos 2024

Warhammer 40,000: Space Marine 2- 9 Eylül 2024

2024 YILINDA ÇIKACAK AMA HANGİ AY BİLİNMEYEN OYUNLAR