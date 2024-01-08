2024 yılında PlayStation 5 için gelmesi beklenen oyunlar

Bu yıl PlayStation 5 için pek çok oyun yolda. Final Fantasy 7 Rebirth ve Persona 3 Reload gibi oyunların yanı sıra Death Stranding 2 de geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:47
2024 yılında PlayStation 5 için gelmesi beklenen oyunlar
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Oyun tarafında dopdolu geçen 2023'ün bitmesinin ardından 2024 yılı da oyunlar yönünden zengin olacak. 2024 yılında PlayStation 5 için pek çok oyun geliyor. Final Fantasy 7 Rebirth ve The Last of Us Part 2 Remastered gibi popüler oyunların yanı sıra pek çoğu da yolda. 

2024 yılında çıkacak PlayStation 5 oyunları

  • Prince of Persia: The Lost Crown- 18 Ocak 2024
  • The Last of Us Part 2 Remastered- 19 Ocak 2024
  • Tekken 8- 25 Ocak 2024
  • Like a Dragon: Infinite Wealth- 26 Ocak 2024
  • Granblue Fantasy: Relink- 1 Şubat 2024
  • Suicide Squad: Kill the Justice League- 2 Şubat 2024
  • Persona 3 Reload- 2 Şubat 2024
  • Helldivers 2- 8 Şubat 2024
  • Ultros- 13 Şubat 2024
  • Tomb Raider 1-3 Remastered- 14 Şubat 2024
  • PlateUp!- 15 Şubat 2024
  • Skull and Bones- 16 Şubat 2024
  • Pacific Drive- 22 Şubat 2024
  • Brothers A Tale of Two Sons Remake- 28 Şubat 2024
  • Final Fantasy 7 Rebirth- 29 Şubat 2024
  • Star Wars: Dark Forces Remaster- 29 Şubat 2024
  • Expeditions: A MudRunner Game- 5 Mart 2024
  • Crown Wars The Black Prince- 7 Mart 2024
  • As Dusk Falls- 7 Mart 2024
  • Unicorn Overlord- 8 Mart 2024
  • Outcast: A New Beginning- 15 Mart 2024
  • Alone in the Dark- 20 Mart 2024
  • Dragon's Dogma 2- 22 Mart 2024
  • Rise of the Ronin- 22 Mart 2024
  • South Park: Snow Day!- 26 Mart 2024
  • Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes- 23 Nisan 2024
  • Tales of Kenzera: Zau- 23 Nisan 2024
  • SaGa Emerald Beyond- 25 Nisan 2024
  • Braid Anniversary Edition- 30 Nisan 2024
  • Destiny 2: The Final Shape- 4 Haziran 2024
  • Black Myth: WuKong- 20 Ağustos 2024
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2- 9 Eylül 2024

2024 YILINDA ÇIKACAK AMA HANGİ AY BİLİNMEYEN OYUNLAR

  • Arknights: Endfield
  • Assassin's Creed Red
  • Baby Steps
  • Cities Skyline II
  • Death Stranding 2
  • Demonschool
  • Dragon Age Dreadwolf
  • Dragon Ball Sparking Zero
  • Final Fantasy XIV Dawntrail
  • Foamstars
  • Flintlock: The Siege of Dawn
  • Freedom Planet 2
  • Harold Halibut
  • Hollow Knight Silksong
  • Lost Records: Bloom & Rage
  • Mecha Break
  • Metaphor: ReFantazio
  • R-Type Tactics I • II Cosmos
  • Sand Land
  • Schim
  • Star Wars Outlaws
  • Stellar Blade
  • Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars
  • The First Descendant
  • The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak
  • Towers of Aghasba
  • Visions of Mana

Final Fantasy 7 Rebirth Persona 3 Reload Death Stranding 2

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