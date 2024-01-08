2024 yılında PlayStation 5 için gelmesi beklenen oyunlar
Bu yıl PlayStation 5 için pek çok oyun yolda. Final Fantasy 7 Rebirth ve Persona 3 Reload gibi oyunların yanı sıra Death Stranding 2 de geliyor.
Oyun tarafında dopdolu geçen 2023'ün bitmesinin ardından 2024 yılı da oyunlar yönünden zengin olacak. 2024 yılında PlayStation 5 için pek çok oyun geliyor. Final Fantasy 7 Rebirth ve The Last of Us Part 2 Remastered gibi popüler oyunların yanı sıra pek çoğu da yolda.
2024 yılında çıkacak PlayStation 5 oyunları
- Prince of Persia: The Lost Crown- 18 Ocak 2024
- The Last of Us Part 2 Remastered- 19 Ocak 2024
- Tekken 8- 25 Ocak 2024
- Like a Dragon: Infinite Wealth- 26 Ocak 2024
- Granblue Fantasy: Relink- 1 Şubat 2024
- Suicide Squad: Kill the Justice League- 2 Şubat 2024
- Persona 3 Reload- 2 Şubat 2024
- Helldivers 2- 8 Şubat 2024
- Ultros- 13 Şubat 2024
- Tomb Raider 1-3 Remastered- 14 Şubat 2024
- PlateUp!- 15 Şubat 2024
- Skull and Bones- 16 Şubat 2024
- Pacific Drive- 22 Şubat 2024
- Brothers A Tale of Two Sons Remake- 28 Şubat 2024
- Final Fantasy 7 Rebirth- 29 Şubat 2024
- Star Wars: Dark Forces Remaster- 29 Şubat 2024
- Expeditions: A MudRunner Game- 5 Mart 2024
- Crown Wars The Black Prince- 7 Mart 2024
- As Dusk Falls- 7 Mart 2024
- Unicorn Overlord- 8 Mart 2024
- Outcast: A New Beginning- 15 Mart 2024
- Alone in the Dark- 20 Mart 2024
- Dragon's Dogma 2- 22 Mart 2024
- Rise of the Ronin- 22 Mart 2024
- South Park: Snow Day!- 26 Mart 2024
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes- 23 Nisan 2024
- Tales of Kenzera: Zau- 23 Nisan 2024
- SaGa Emerald Beyond- 25 Nisan 2024
- Braid Anniversary Edition- 30 Nisan 2024
- Destiny 2: The Final Shape- 4 Haziran 2024
- Black Myth: WuKong- 20 Ağustos 2024
- Warhammer 40,000: Space Marine 2- 9 Eylül 2024
2024 YILINDA ÇIKACAK AMA HANGİ AY BİLİNMEYEN OYUNLAR
- Arknights: Endfield
- Assassin's Creed Red
- Baby Steps
- Cities Skyline II
- Death Stranding 2
- Demonschool
- Dragon Age Dreadwolf
- Dragon Ball Sparking Zero
- Final Fantasy XIV Dawntrail
- Foamstars
- Flintlock: The Siege of Dawn
- Freedom Planet 2
- Harold Halibut
- Hollow Knight Silksong
- Lost Records: Bloom & Rage
- Mecha Break
- Metaphor: ReFantazio
- R-Type Tactics I • II Cosmos
- Sand Land
- Schim
- Star Wars Outlaws
- Stellar Blade
- Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars
- The First Descendant
- The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak
- Towers of Aghasba
- Visions of Mana
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