PlayStation 5 için tasarlanan oyun PC’ye geliyor
PlayStation 5’in performansını göstermek için tasarlanan Ratchet and Clank: Rift Apart oyunu PC’de çıkacak.
Sony ve Insomniac Games, PlayStation 5’in ilk çıktığı dönemde konsolun gücünü gösterebilmek için Ratchet and Cland: Rift Apart oyununu çıkardı.
Oyun teknik özellikleri açısından üst düzey olsa da oyuncular tarafından çok sevilmedi.
Şimdi ise Sony daha büyük kitlelere sunmak için oyunu PC’ye getirme kararı aldı. Oyunun PC versiyonunda 21:9, 32:9 ve 48:9 çözünürlük desteği bulunuyor. Bu sayede Sony, birden fazla monitör kullanan PC kullanıcılarına yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Ratchet and Cland: Rift Apart oyunu 26 Temmuz tarihinde çıkacak. Oyun ön sipariş sürecinde Epic Games ve Steam'de 599 TL'ye satılıyor.
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