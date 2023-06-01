PlayStation 5 için tasarlanan oyun PC’ye geliyor

Oyun teknik özellikleri açısından üst düzey olsa da oyuncular tarafından çok sevilmedi.

Sony ve Insomniac Games, PlayStation 5’in ilk çıktığı dönemde konsolun gücünü gösterebilmek için Ratchet and Cland: Rift Apart oyununu çıkardı.

Şimdi ise Sony daha büyük kitlelere sunmak için oyunu PC’ye getirme kararı aldı. Oyunun PC versiyonunda 21:9, 32:9 ve 48:9 çözünürlük desteği bulunuyor. Bu sayede Sony, birden fazla monitör kullanan PC kullanıcılarına yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Ratchet and Cland: Rift Apart oyunu 26 Temmuz tarihinde çıkacak. Oyun ön sipariş sürecinde Epic Games ve Steam'de 599 TL'ye satılıyor.