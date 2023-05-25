Sony PlayStation kulaklığını tanıttı!
Sony tarafından PlayStation 5 için kulaklık tasarlandı. Kulaklık PlayStation Showcase 2023 etkinliğinde tanıtıldı.
Japonya merkezli teknoloji devi Sony yeni ürünlerini ve oyunlarını dün düzenlediği PlayStation Showcase 2023 etkinliğinde tanıttı.
Ürünlerin arasında PlayStation 5 ve Project Q konsolu için tasarlanan kulak içi kulaklık modeli de yer aldı. Ön gösterimi yapılan modelin kendisi ve kutusu gösterildi.
Sadece Bluetooth 5.3 teknolojisini temel aldığı açıklanan kulak içi kulaklığın diğer teknik özellikleri ise açıklanmadı.
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