Sony PlayStation kulaklığını tanıttı!

Ürünlerin arasında PlayStation 5 ve Project Q konsolu için tasarlanan kulak içi kulaklık modeli de yer aldı. Ön gösterimi yapılan modelin kendisi ve kutusu gösterildi.

Sadece Bluetooth 5.3 teknolojisini temel aldığı açıklanan kulak içi kulaklığın diğer teknik özellikleri ise açıklanmadı.