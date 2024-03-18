PlayStation 5 Pro nasıl olacak? İşte ortaya çıkan bilgiler

Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:46

Güncelleme: 18.03.2024 - 14:46

Sony'nin 2019'ta tanıtılan PlayStation 5'i yılların ardından yeni oyunlar ve güncellemelerle artık doyma noktasına geldi. Söylenene göre önümüzdeki yıllarda yeni oyunlar gelmeyecek olan PS5 için yeni konsollar da gündeme geliyor. PlayStation 5 Pro da bu kapsamda merak edilen ve nasıl olacağına yönelik dedikoduların döndüğ bir cihaz oluyor.

PlayStation 5 Pro'nun önemli oranda performans artışı sunacağı söylenmişti. PSSR yükseltme teknolojisini ve güçlü ışın izleme sunacağı konuşulan cihazın, CPU ve sistem belleği performansı ve GPU ayrıntıları ortaya çıktı.

PLAYSTATION 5 PRO NASIL OLACAK?

Oyun dünyasının bilinen isimlerinden Tom Henderson tarafından bir rapor paylaşıldı. Buna göre PS5 Pro'nun CPU'su PS5 ile aynı olacak ancak High CPU Frequency modu ile bu 3,85 GHz'e kadar çıkabilecek.

PS5'te 448 GB/s bellek bulunurken, PS5 Pro'da 576 GB/s olabileceği de konuşuluyor. GPU güncellemesi de görecek cihazda ışın izleme performansı da diğer konsollara göre yüksek olacak.

Cihazın, ışın izleme tarafında en az 2 en fazla da 4 kat performans artışı sunması bekleniyor. Kayar nokta performansının da artacağı konuşulan cihaz için PlayStation Spectral Super Resolution olarak adlandırılan Temporal Anti-aliasing Upscale teknolojisi yer alacak.

PlayStation 5 Pro'nun bu yılın yaz aylarında tanıtılması bekleniyor.