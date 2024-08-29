PlayStation 5 Pro ne zaman tanıtılacak?

Yayınlanma: 29.08.2024 - 18:12

Güncelleme: 29.08.2024 - 18:12

Tasarımsal olarak çok da değişmesi beklenmeyen PS5 Pro'nun konsept tasarımı ortaya çıktı. Cihazın görseline bakıldığında PS5 Slim'e benzer bir şekilde görüneceği söylenebilir. Ondan biraz daha geniş olacak gibi duran konsolun, orta kısmında üçlü çizginin yer alacağı söyleniyor.

Performans tarafında oldukça fark yaratması beklenen PS5 Pro'nun USB-C portu ve güç düğmesinin ön kısıma taşınacağı belirtiliyor.

PS5 Pro ne zaman tanıtılacak?

Sızıntıya göre eylül sonuna kadar yeni PlayStation 5 Pro tanıtılacak.