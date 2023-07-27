PlayStation 5'in kaç tane satıldığı belli oldu!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 16:44

Güncelleme: 27.07.2023 - 16:46

Sony, "COVID'in benzeri görülmemiş zorluklarına" ve tedarik zinciri sorunlarına rağmen PlayStation 5 konsolunun 40 milyondan fazla satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Temmuz 2021 itibariyle PlayStation 5 10 milyon satış adedini geçmişti.

Açıklanan bilgilere göre PlayStation 5 sevkiyatları bu yıl artmaya başlamış. Sony, yılın başlarında yaklaşık 40 milyon konsol satışına ulaştı ve Ocak ayından Mart 2023'e kadar gönderdiği konsol sayısını 6,3 milyon adetle üçe katladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise sadece 2 milyon PlayStation 5 konsolu sevk etmişti.

Sony Başkanı ve CEO'su Jim Ryan, bu süreçte gösterdikleri sabır için topluluğa teşekkür ederek, "Ancak şimdi PS5 arzı iyi bir şekilde stoklandı ve bastırılmış talebin nihayet karşılandığını görüyoruz" ifadesini kullanıyor.

PlayStation 5, bu nesilde (Nintendo Switch hariç) en çok satan konsol olmaya devam ediyor ve Kasım 2020'de piyasaya sürüldüğünden beri her iki Xbox Series konsolunu da geride bırakmış durumda.