Olaylı dava bütün belgeleri döktü: Nintendo'nun yeni konsolu PlayStation 4 gücünde olacak

Yayınlanma: 29.06.2023 - 17:06

Güncelleme: 29.06.2023 - 17:06

Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki 69 milyar dolarlık satın alma teklifiyle ilgili olarak yaşanan hukuki süreç, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nda (FTC) devam ediyor. FTC, anlaşmanın gerçekleşmemesini sağlamaya çalışıyor.

Bu süreçte ortaya çıkan belgeler ve ifadeler, Bethesda oyunlarının gelecekte PlayStation'a gelebileceğini, The Elder Scrolls VI'nın durumunun belirsiz olduğunu ve Microsoft'un Sony'yi rekabetten çıkarmayı planladığına dair ilginç ayrıntıları gün yüzüne çıkardı.

Ayrıca Nintendo'nun gelecek nesil konsoluyla ilgili olası ayrıntıların ortaya çıkmasıyla birlikte, daha fazla şirketin bu sürece dahil olduğu görülüyor. Microsoft, Call of Duty'yi Nintendo sistemlerine getirme sözü vererek oyunun çoklu platformda bulunacağını kanıtlamaya çalışıyor. Ancak FTC'nin ise bu konunun mümkün olmayacağı konusunda şüpheleri bulunuyor.

Bu konu kapsamında Bobby Kotick ve Nintendo başkanı Shunturo Furukawa arasında geçen bir e-posta paylaşıldı. E-postada yer alan bilgilere göre Nintendo Switch'in yeni versiyonu PlayStation 5 ve Xbox One gibi konsollarla eşdeğer olacak. Bu sayede de Microsoft tarafı Nintendo'ya da Call of Duty'i getirebileceklerini iddia etti.



