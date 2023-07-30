PlayStation 5'in yeni versiyonunda metal sıvı soğutma olmayacak

Yayınlanma: 30.07.2023 - 10:37

Güncelleme: 30.07.2023 - 10:37

İnternette dolaşan söylentilere göre, Sony'nin yeni PlayStation 5 modeli mevcut modellerden daha serin çalışacak ve sıvı metal soğutma gerektirmeyecek. Sony'nin Project Q el bilgisayarının videolarını paylaşan Zuby_Tech, yeni donanım revizyonu olan CFI-1300 serisinin, lansman modellerinin 7nm'si ve CFI-1202 serisinin 6nm'si kadar ısı üretmeyeceği ve 5nm APU'ya sahip olacağını belirtti. Bu nedenle, yeni konsolun sıvı metal soğutmaya ihtiyaç duymayacağı ifade ediliyor.

Henüz resmi olarak duyurulmamış olan bu bilgilerin doğruluğu kesin değil. Ancak mevcut donanım revizyonu hakkında şu anda bilinenler göz önüne alındığında, verilen bilgilerin inandırıcı olduğu düşünülüyor. Sony'nin CFI-1202 modelleriyle verimliliği artırdığı göz önünde bulundurulursa, yeni modeli geliştirilmiş bir versiyon olarak pazarlayacağı mantıklı görünüyor. Yeni konsolün, çıkarılabilir bir disk sürücüsüyle uyumlu olacağı ve mevcut modellerden çok daha küçük olmayacağı da söyleniyor.

Son Activision-Blizzard, Windows mahkemesinde ortaya çıkan bilgilere göre, PlayStation 5'in yeni modeli bu yılın sonlarında 'Digital Edition' fiyatına piyasaya sürüleceği bildiriliyor.