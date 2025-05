PlayStation Plus'a haziranda gelecek oyunlar açıklandı

Her ay yeni oyunlar dahil olan PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe abonelikleri için haziran ayında eklenecek oyunlar açıklandı. Buna göre haziran ayında platforma 4 oyun eklenecek. Bu oyunların toplam değeri ise 6 bin 297 TL olacak.

Destiny 2: The Final Shape 28 Mayıs'ta oyunseverler ile buluşacakken, NBA 2K25, Alone in the Dark, Bomb Rush Cyberfunk oyunları 3 Haziran'da platforma ekleniyor.

NBA 2K25 oyunu normalde 2 bin 900 TL'ye satılıyor, PS 4 ve PS5 için geliyor. Alone in the Dark yalnızca PS 5 içinken normal fiyatı 1.399 TL oluyordu. Bomb Rush Cyberfunk PS4/PS5 için geliyor. Destiny 2: The Final Shape ise yalnızca PS5 için geliyor.