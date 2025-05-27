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PlayStation Plus'a haziranda gelecek oyunlar açıklandı

PlayStation Plus'a haziranda gelecek oyunlar açıklandı

27.05.2025 19:32:00
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Haber Merkezi
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PlayStation Plus'a haziranda gelecek oyunlar açıklandı

Sony'nin PlayStation Plus hizmetine haziran ayında binlerce TL'lik oyun geliyor.

Her ay yeni oyunlar dahil olan PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe abonelikleri için haziran ayında eklenecek oyunlar açıklandı. Buna göre haziran ayında platforma 4 oyun eklenecek. Bu oyunların toplam değeri ise 6 bin 297 TL olacak. 

Destiny 2: The Final Shape 28 Mayıs'ta oyunseverler ile buluşacakken, NBA 2K25, Alone in the Dark, Bomb Rush Cyberfunk oyunları 3 Haziran'da platforma ekleniyor.

NBA 2K25 oyunu normalde 2 bin 900 TL'ye satılıyor, PS 4 ve PS5 için geliyor. Alone in the Dark yalnızca PS 5 içinken normal fiyatı 1.399 TL oluyordu. Bomb Rush Cyberfunk PS4/PS5 için geliyor. Destiny 2: The Final Shape ise yalnızca PS5 için geliyor.

İlgili Konular: #oyun #Sony #PlayStation Plus

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