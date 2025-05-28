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PlayStation Plus abonelikleri kısa süreliğine indirime girdi

PlayStation Plus abonelikleri kısa süreliğine indirime girdi

28.05.2025 19:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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PlayStation Plus abonelikleri kısa süreliğine indirime girdi

Sony'nin başlattığı yeni bir etkinlik kapsamında PlayStation Plus aboneliklerinde kısa süreliğine indirime gidildi.

PlayStation Plus aboneliklerinde yapılan indirim kapsamında Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere tüm aboneliklerin yıllık versiyonlarında yüzde 33'e varan indirim söz konusu oluyor. Sony'nin Days of Play etkinlikleri kapsamında PlayStation oyunlarına indirimler oluyor. Normalde oyun tarafında olan bu indirimler şimdi kısa süreliğine PlayStation Plus aboneliklerine de yansıtıldı. 

PLAYSTATION PLUS ABONELİKLERİNDE İNDİRİM

Bu kapsamda PlayStation Plus'a yakın zaman önce gelen zam kısa süreliğine de olsa gidiyor. PlayStation Plus'ın 12 aylık Essential abonelik fiyatı normalde 2 bin 160 TL iken yüzde 20 indirimle bin 728 TL'ye düşüyor. Extra 3 bin 645 TL'den yüzde 25 indirimle 2 bin 733 TL'ye, Deluxe aboneliği ise 4 bin 266 TL'den yaklaşık yüzde 33 indirimle 2 bin 52,22 TL'ye düşüyor.

Yapılan indirim 11 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. 

İlgili Konular: #Sony #PlayStation Plus #PlayStation Plus oyunları

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