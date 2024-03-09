Şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Sony şubat ayında en çok oynanan PlayStation oyunlarını açıkladı. Burada HELLDIVERS 2 ve FANTASY VII REBIRTH öne çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:23
Şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı
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Sony, PlayStation verilerini sürekli güncelliyor. Ocak ayında da en çok oynanan oyunları açıklayan şirket, şubat ayının bitmesiyle, yeni oyunları duyurdu. ABD, Kanada ve Avrupa Birliği tarafındaki kullanıcılarını ayrı ayrı açıklayan Sony, PS4 ve PS5 özelinde de bir ayrıma gidiyor.

EN ÇOK İNDİRİLEN PLAYSTATION OYUNLARI

PlayStation 5 tarafında en çok indirilen oyunlar;

SıralamaABD/KanadaAvrupa
1HELLDIVERS 2HELLDIVERS 2
2FINAL FANTASY VII REBIRTHFINAL FANTASY VII REBIRTH
3Suicide Squad: Kill the Justice LeagueEA SPORTS FC 24
4Madden NFL 24Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
5NBA 2K24Grand Theft Auto V
6Call of Duty: Modern Warfare IIICall of Duty: Modern Warfare III
7Grand Theft Auto VSKULL AND BONES
8SKULL AND BONESSuicide Squad: Kill the Justice League
9Persona 3 ReloadNBA 2K24
10EA SPORTS FC 24It Takes Two

PlayStation 4 en çok indirilen oyunlar;

SıralamaABD/KanadaAvrupa
1Red Dead Redemption 2Red Dead Redemption 2
2MinecraftMinecraft
3Madden NFL 24EA SPORTS FC 24
4Call of Duty: Modern Warfare IIINeed for Speed Heat
5NBA 2K24A Way Out
6Need for Speed HeatGrand Theft Auto V
7Batman: Arkham KnightBatman: Arkham Knight
8Grand Theft Auto VPoppy Playtime: Chapter 1
9Injustice 2Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
10Batman: Return to ArkhamNeed for Speed Payback

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