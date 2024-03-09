Şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:23

Güncelleme: 09.03.2024 - 00:23

Sony, PlayStation verilerini sürekli güncelliyor. Ocak ayında da en çok oynanan oyunları açıklayan şirket, şubat ayının bitmesiyle, yeni oyunları duyurdu. ABD, Kanada ve Avrupa Birliği tarafındaki kullanıcılarını ayrı ayrı açıklayan Sony, PS4 ve PS5 özelinde de bir ayrıma gidiyor.

EN ÇOK İNDİRİLEN PLAYSTATION OYUNLARI

PlayStation 5 tarafında en çok indirilen oyunlar;

Sıralama ABD/Kanada Avrupa 1 HELLDIVERS 2 HELLDIVERS 2 2 FINAL FANTASY VII REBIRTH FINAL FANTASY VII REBIRTH 3 Suicide Squad: Kill the Justice League EA SPORTS FC 24 4 Madden NFL 24 Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft 5 NBA 2K24 Grand Theft Auto V 6 Call of Duty: Modern Warfare III Call of Duty: Modern Warfare III 7 Grand Theft Auto V SKULL AND BONES 8 SKULL AND BONES Suicide Squad: Kill the Justice League 9 Persona 3 Reload NBA 2K24 10 EA SPORTS FC 24 It Takes Two

PlayStation 4 en çok indirilen oyunlar;

