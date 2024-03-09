Şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı
Sony şubat ayında en çok oynanan PlayStation oyunlarını açıkladı. Burada HELLDIVERS 2 ve FANTASY VII REBIRTH öne çıkıyor.
Sony, PlayStation verilerini sürekli güncelliyor. Ocak ayında da en çok oynanan oyunları açıklayan şirket, şubat ayının bitmesiyle, yeni oyunları duyurdu. ABD, Kanada ve Avrupa Birliği tarafındaki kullanıcılarını ayrı ayrı açıklayan Sony, PS4 ve PS5 özelinde de bir ayrıma gidiyor.
EN ÇOK İNDİRİLEN PLAYSTATION OYUNLARI
PlayStation 5 tarafında en çok indirilen oyunlar;
|Sıralama
|ABD/Kanada
|Avrupa
|1
|HELLDIVERS 2
|HELLDIVERS 2
|2
|FINAL FANTASY VII REBIRTH
|FINAL FANTASY VII REBIRTH
|3
|Suicide Squad: Kill the Justice League
|EA SPORTS FC 24
|4
|Madden NFL 24
|Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
|5
|NBA 2K24
|Grand Theft Auto V
|6
|Call of Duty: Modern Warfare III
|Call of Duty: Modern Warfare III
|7
|Grand Theft Auto V
|SKULL AND BONES
|8
|SKULL AND BONES
|Suicide Squad: Kill the Justice League
|9
|Persona 3 Reload
|NBA 2K24
|10
|EA SPORTS FC 24
|It Takes Two
PlayStation 4 en çok indirilen oyunlar;
|Sıralama
|ABD/Kanada
|Avrupa
|1
|Red Dead Redemption 2
|Red Dead Redemption 2
|2
|Minecraft
|Minecraft
|3
|Madden NFL 24
|EA SPORTS FC 24
|4
|Call of Duty: Modern Warfare III
|Need for Speed Heat
|5
|NBA 2K24
|A Way Out
|6
|Need for Speed Heat
|Grand Theft Auto V
|7
|Batman: Arkham Knight
|Batman: Arkham Knight
|8
|Grand Theft Auto V
|Poppy Playtime: Chapter 1
|9
|Injustice 2
|Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
|10
|Batman: Return to Arkham
|Need for Speed Payback
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