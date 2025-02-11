Sony PlayStation Store'dan düşük kaliteli oyunları kaldırıyor

Sony'nin PlayStation Store'dan düşük kalitede bulunan oyunları kaldırdığı ortaya çıktı.

Sony PlayStation Store'dan düşük kaliteli oyunları kaldırıyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 19:00

Sony'nin düşük kalitede bulduğu oyunları mağazasından kaldırdığı ortaya çıktı. Bir süredir PlayStation Network tarafında erişim sorunu yaşanıyor. Bu sorunun aşılması ve ücretsiz birkaç gün platformu kullanma imkanı sunan Sony, bu sefer de PlayStation Store'dan bazı oyunları kaldırmasıyla gündem oldu.

PLAYSTATION STORE'DAN HANGİ OYUNLAR KALDIRILDI?

Platformdan kaldırılan oyunlar ise daha önce oyuncuların şikayet ettiği düşük kalitedeki oyunlar oluyor. Burada Ubisoft ya da FromSoftware gibi çok bilinen geliştiricilerin oyunları yer almıyor aksine, daha önce mimlenen ve kötü oyunlar çıkarttığı söylenen geliştiriciler hedefe alınmış. 

Burada dikkat çekenlerden biri ise RandomSpin isimli geliştirici. Bu geliştiricinin Supermarket Simulator Pro, Backrooms Inside The Escape, Bodycam Shooter gibi oyunları var ve şirket halihazırda yapay zeka kullanmadan, varlıklarının yönteminin eleştirilmesi kadar pek çok konuyla anılıyordu.

2024 yılında düzinelerce oyun çıkartan RandomSpin, kalitesiz oyunları sebebeyle bir süredir Sony'e şikayet ediliyordu. Diğer kaldırılan oyunların ise hangileri olduğu şu anda bilinmiyor.


Etiketler: #Playstation Store

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