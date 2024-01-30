PlayStation State of Play etkinliğinde duyurulması beklenen oyunlar

Yılın beklenen oyunlarının duyurulması beklenen PlayStation State of Play'de hangi oyunlar gelecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 14:50
PlayStation State of Play etkinliğinde duyurulması beklenen oyunlar
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Sony'nin PS tarafındaki oyunlarını duyurduğu PlayStation State of Play etkinliğinde duyurulması beklenen oyunlar ortaya çıktı. Etkinlik 31 Ocak'ta gerçekleşecek ve 15'ten fazla oyun karşımıza çıkacak. Etkinliğin 40 dakika kadar sürmesi bekleniyorken, hangi oyunlar gelecek?

Sızdırıldığı kadarıyla liste şu şekilde:

  • Rise of the Ronin
  • Death Stranding 2
  • Final Fantasy 7 Rebirth
  • Sonic oyunu (muhtemelen Sonic Generations Remastered)
  • Silent Hill 2
  • Until Dawn Remaster
  • Yeni Metro oyunu
  • Judas (Ken Levine’in yeni oyunu)

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