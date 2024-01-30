PlayStation State of Play etkinliğinde duyurulması beklenen oyunlar
Yılın beklenen oyunlarının duyurulması beklenen PlayStation State of Play'de hangi oyunlar gelecek?
Sony'nin PS tarafındaki oyunlarını duyurduğu PlayStation State of Play etkinliğinde duyurulması beklenen oyunlar ortaya çıktı. Etkinlik 31 Ocak'ta gerçekleşecek ve 15'ten fazla oyun karşımıza çıkacak. Etkinliğin 40 dakika kadar sürmesi bekleniyorken, hangi oyunlar gelecek?
Sızdırıldığı kadarıyla liste şu şekilde:
- Rise of the Ronin
- Death Stranding 2
- Final Fantasy 7 Rebirth
- Sonic oyunu (muhtemelen Sonic Generations Remastered)
- Silent Hill 2
- Until Dawn Remaster
- Yeni Metro oyunu
- Judas (Ken Levine’in yeni oyunu)
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi... Artarak devam edecek
- Sedat Peker’in eşinden yeni fotoğraf
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- CHP'den YSK'ye 'oy pusulası' itirazı
- İzmir ilçe adayları belli oldu
- Başkentte hilafet çağrısı!
- Ahmet Türk resmen duyuruldu
- 'Uzatırsam vururlar beni'
- Kilise saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı
- ‘Aday gösterilirse istifa ederiz’