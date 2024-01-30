Yayınlanma: 30.01.2024 - 14:50

Güncelleme: 30.01.2024 - 14:50

Sony'nin PS tarafındaki oyunlarını duyurduğu PlayStation State of Play etkinliğinde duyurulması beklenen oyunlar ortaya çıktı. Etkinlik 31 Ocak'ta gerçekleşecek ve 15'ten fazla oyun karşımıza çıkacak. Etkinliğin 40 dakika kadar sürmesi bekleniyorken, hangi oyunlar gelecek?

Sızdırıldığı kadarıyla liste şu şekilde: