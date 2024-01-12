PlayStation Türkiye'den oyuncuları mutlu edecek gelişme
PlayStation Türkiye, oyunlarda Türkçe dil desteğini vermeye devam edecek.
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Sony'nin Türkiye operasyonlarını büyük oranda bitirmiş olması PlayStation tarafındaki gelişmelerin merak edilmesine neden olmuştu. Oyuncular özellikle Türkçe dil desteğinin oyunlarda devam edip etmeyeceğini bilmek istiyordu. Sevindiren haber bir süre önce geldi ve PlayStation oyunları için Türkçe dil desteği verilmeye devam edilecek.
SONY OYUNLARINDA TÜRKÇE DİL DESTEĞİ DEVAM EDECEK
Kısa bir süre önce Türkiye'deki PlayStation distribütörü belli olmuştu. Burada Bilkom üzerinden işleyecek süreç, oyuncuları rahatlatmıştı.
PlayStation Türkiye'nin Instagram sayfasında bir kullanıcının sorduğu soruya cevap veren şirket, kafalardaki soruları çözdü. Kullanıcı, 'Sony'nin özel oyunlarda Türkçe dil desteği devam edecek mi?' diye sordu.
PlayStation Türkiye ise 'edecek' diyerek cevapladı.
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