Sony, 2023'ün en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı

Sony, 2023 yılında en çok indirilen PS oyunlarını açıkladı. Amerika ve Avrupa için ayrı ayrı açıklanan listede, PS4 ve PS5 oyunları da ayrı listelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:45
Sony, 2023'ün en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı
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Sony'nin paylaştığı en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında ABD'de Hogwarts Legacy başı çekerken Avrupa'da EA Sports FC 24 lider oldu.

EN ÇOK İNDİRİLEN PLAYSTATION OYUNLARI 

ABD ve Kanada'da Call of Duty: Modern Warfare III ikinci sırada yer alırken, sırasıyla onu Marvel’s Spider-Man 2, Madden NFL 24, NBA 2K24, STAR WARS Jedi: Survivor, Baldur's Gate 3, Diablo IV, EA Sports FC 24 ve Mortal Kombat 1 yer alıyor.

Avrupa'da ise ikinci sırada Hogwarts Legacy, üçüncü sırada Call of Duty: Modern Warfare III onu da sırasıyla, Grand Theft Auto V, Marvel’s Spider-Man 2, FIFA 23, Baldur's Gate 3, Diablo IV, STAR WARS Jedi: Survivor, Assassin's Creed Mirage, Call of Duty: Modern Warfare II ve Cyberpunk 2077 takip etti.

En çok indirilen PlayStation 4 oyunları ise şu şekilde sıralandı:

  ABD/Kanada Avrupa
1. Call of Duty: Modern Warfare III EA SPORTS FC 24
2. Hogwarts Legacy Minecraft
3. MLB The Show 23 Red Dead Redemption 2
4. Madden NFL 24 Grand Theft Auto V
5. NBA 2K24 FIFA 23
6. EA SPORTS FC 24 The Forest
7. Diablo IV The Last of Us Part II
8. Red Dead Redemption Hogwarts Legacy
9. Red Dead Redemption 2 A Way Out
10. WWE 2K23 Gang Beasts
11. Resident Evil 4 UFC 4
12. Minecraft NBA 2K23
13. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Need for Speed Heat
14. Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare III
15. Persona 4 Golden The Last of Us Remastered
16. Dead Island 2 Call of Duty: Modern Warfare II
17. NHL 24 theHunter: Call of the Wild
18. Totally Accurate Battle Simulator The Crew 2
19. Wobbly Life STAR WARS Battlefront II
20. Batman: Arkham Knight TEKKEN 7

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