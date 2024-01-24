Sony, 2023'ün en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı

Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:45

Güncelleme: 24.01.2024 - 14:48

Sony'nin paylaştığı en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında ABD'de Hogwarts Legacy başı çekerken Avrupa'da EA Sports FC 24 lider oldu.

EN ÇOK İNDİRİLEN PLAYSTATION OYUNLARI

ABD ve Kanada'da Call of Duty: Modern Warfare III ikinci sırada yer alırken, sırasıyla onu Marvel’s Spider-Man 2, Madden NFL 24, NBA 2K24, STAR WARS Jedi: Survivor, Baldur's Gate 3, Diablo IV, EA Sports FC 24 ve Mortal Kombat 1 yer alıyor.

Avrupa'da ise ikinci sırada Hogwarts Legacy, üçüncü sırada Call of Duty: Modern Warfare III onu da sırasıyla, Grand Theft Auto V, Marvel’s Spider-Man 2, FIFA 23, Baldur's Gate 3, Diablo IV, STAR WARS Jedi: Survivor, Assassin's Creed Mirage, Call of Duty: Modern Warfare II ve Cyberpunk 2077 takip etti.

En çok indirilen PlayStation 4 oyunları ise şu şekilde sıralandı: