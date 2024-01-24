Sony, 2023'ün en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı
Sony, 2023 yılında en çok indirilen PS oyunlarını açıkladı. Amerika ve Avrupa için ayrı ayrı açıklanan listede, PS4 ve PS5 oyunları da ayrı listelendi.
Sony'nin paylaştığı en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında ABD'de Hogwarts Legacy başı çekerken Avrupa'da EA Sports FC 24 lider oldu.
EN ÇOK İNDİRİLEN PLAYSTATION OYUNLARI
ABD ve Kanada'da Call of Duty: Modern Warfare III ikinci sırada yer alırken, sırasıyla onu Marvel’s Spider-Man 2, Madden NFL 24, NBA 2K24, STAR WARS Jedi: Survivor, Baldur's Gate 3, Diablo IV, EA Sports FC 24 ve Mortal Kombat 1 yer alıyor.
Avrupa'da ise ikinci sırada Hogwarts Legacy, üçüncü sırada Call of Duty: Modern Warfare III onu da sırasıyla, Grand Theft Auto V, Marvel’s Spider-Man 2, FIFA 23, Baldur's Gate 3, Diablo IV, STAR WARS Jedi: Survivor, Assassin's Creed Mirage, Call of Duty: Modern Warfare II ve Cyberpunk 2077 takip etti.
En çok indirilen PlayStation 4 oyunları ise şu şekilde sıralandı:
|ABD/Kanada
|Avrupa
|1.
|Call of Duty: Modern Warfare III
|EA SPORTS FC 24
|2.
|Hogwarts Legacy
|Minecraft
|3.
|MLB The Show 23
|Red Dead Redemption 2
|4.
|Madden NFL 24
|Grand Theft Auto V
|5.
|NBA 2K24
|FIFA 23
|6.
|EA SPORTS FC 24
|The Forest
|7.
|Diablo IV
|The Last of Us Part II
|8.
|Red Dead Redemption
|Hogwarts Legacy
|9.
|Red Dead Redemption 2
|A Way Out
|10.
|WWE 2K23
|Gang Beasts
|11.
|Resident Evil 4
|UFC 4
|12.
|Minecraft
|NBA 2K23
|13.
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|Need for Speed Heat
|14.
|Grand Theft Auto V
|Call of Duty: Modern Warfare III
|15.
|Persona 4 Golden
|The Last of Us Remastered
|16.
|Dead Island 2
|Call of Duty: Modern Warfare II
|17.
|NHL 24
|theHunter: Call of the Wild
|18.
|Totally Accurate Battle Simulator
|The Crew 2
|19.
|Wobbly Life
|STAR WARS Battlefront II
|20.
|Batman: Arkham Knight
|TEKKEN 7
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