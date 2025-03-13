Pokemon Go'nun geliştiricisi oyun bölümünü satıyor

Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic, oyun departmanını elden çıkartma kararı aldı.

Pokemon Go'nun geliştiricisi oyun bölümünü satıyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 18:01

Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic ile ilgili daha önce bazı iddialar ortaya atılmıştı. Amerika merkezli yazılım şirketi Niantic'in oyun departmanını satacağı iddia edilmişti. Şirketin başarılı olan oyunları da bulunuyor.

Şirket oyun tarafında özellikle artırılmış gerçeklik tabanlı aylık 90 milyondan fazla oyuncusu bulunan Pokemon Go ile tanınıyor.

YENİ OYUNLAR GELECEK Mİ?

San Francisco merkezli şirket 2010 yılında Google'ın içindeki bir girişim olarak Niantic Labs adıyla kurulmuştu. Niantic aldığı bir kararla oyun bölümünü Suudi Arabistan merkezli bir mobil oyun geliştiricisi olan Scopely'e 3,5 milyar dolara sattı. Satış hakkında Niantic CEO'su John Hanke açıklama yaptı:

“Bu ortaklığın oyuncularımız için harika olduğuna ve oyunlarımızın gelecek nesillere aktarılması için gereken uzun vadeli yatırıma sahip olmasını sağlamanın en iyi yolu olduğuna inanıyorum.” 

Şirket geçen yıllarda işten çıkarma kararları almıştı ve epey çalışanıyla yollarını ayırmıştı. Çıkması merakla beklenen mobil oyunların geliştirilmesi de durdurulmuştu. 


Etiketler: #pokemon go

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