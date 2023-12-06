Popüler PC mizah oyunu mobile geliyor!

Dünyanın en popüler mizah oyunlarından biri olan Goat Simulator'un üçüncü ve son oyununun mobil platformlara geleceği açıklandı. Oyun 13 dolardan (mevcut kur ile 376 TL) satışa sunulacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 16:09
Popüler PC mizah oyunu mobile geliyor!
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İsveçli oyun geliştiricisi Coffee Stain Studios tarafından geliştirilen popüler oyun serisi Goat Simulator'ün üçüncü oyunu Goat Simulator 3'ün Android ve iOS'a platformlarına geleceği açıklandı. Oyun, oyunculara açık dünya ortamında eğlenceli bir kaos yaratma fırsatı tanıyor.

Oyuncular, yaramaz bir keçiyi kontrol ederek süper şarjlı kafa vuruşlarından jetpack ve roketatar gibi tuhaf aksesuarlarla çeşitli absürt eylemlerde bulunabiliyor.

Oyunun mobil versiyonu, PS5, Xbox Series X/S ve PC'deki sürümleriyle benzer özelliklere sahip olacak. Oyunda farklı keçi avatarları, çeşitli görevler, mini oyunlar ve eğlenceli fiziklerle zenginleştirilmiş geleneksel oyun mekanikleri bulunuyor. Oyun mobil platformlarda 13 dolardan (mevcut kur ile 376 TL) satışa sunulacak. 


goat simulator Coffee Stain Studios Mobil

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