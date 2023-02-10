Rafa kaldırılan WhatsApp özelliği yakında geliyor
WhatsApp'ın bir süre önce üzerinde çalıştığı söylenen ancak sonrasında rafa kaldırılan özelliği tekrar canlandırdığı ortaya çıktı.
WhatsApp kısa bir süre önce sabitleme özelliği ve yeni bir kısayolu test etmesiyle gündeme gelmişti. Hatta telefonda kayıtla olmayan kişilerin de profil fotoğraflarını göstereceği söylenen WhatsApp'ın buna ek olarak şimdi eskiden getireceği söylenen özelliği 'sesli mesajları yazıya dökme'yi geliştirdiği ortaya çıktı.
SESLİ MESAJLARI YAZIYA DÖKME MÜMKÜN OLACAK
Söylendiği kadarıyla yakında WhatsApp üzerinden sesli mesajların yazı dökülmesi mümkün olacak. 2021 yılında çalışmaları başlayan özellik, bilinmeyen bir sebepten dolayı rafa kaldırılmıştı.
iOS'ta test edildiği fark edilen özelliğin Android taraf için de gelmesi bekleniyor. Benzer bir özellik Telegram tarafında yer alıyor ancak premium hesap kapsamında ücret karşılığında kullanılabiliyor. WhatsApp, ücretsiz olarak sunacak.
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