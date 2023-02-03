WhatsApp yeni bir kısayol test ediyor! İşte detaylar
WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bir arama kısayolu ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde WhatsApp üzerinden arama yapmak isteyen kullanıcılar kolayca arayabilecek.
WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu kısayol özelliği kolaylıkla arama yapmak isteyen kullanıcılar için yolda görünüyor.
WABetaInfo tarafından paylaşılan yeni özellikle birlikte kullanıcılar isterlerse arama kısayolunu ana ekrana ekleyerek tek tuşla arama yapabilecek.
YENİ ÖZELLİK TEST AŞAMASINDA
Aktarıldığı kadarıyla özellik Android 2.23.2.15 beta sürümünde fark edildi. Bu özelliğin ise oldukça pratik şekilde arama yapmaya olanak sağladığı bildiriliyor. WhatsApp'ta kayıtlı herhangi bir kullanıcıya dokunarak arama kısayolunu ana ekrana taşımak mümkün hale gelecek.
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