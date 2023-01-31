WhatsApp'tan yeni özellik: Kayıtlı olmayan kişilerin profil fotoğrafları gözükecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu. Buna göre, kayıtlı olmayan kişilerin profil fotoğrafları gözükecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 20:25
WhatsApp'tan yeni özellik: Kayıtlı olmayan kişilerin profil fotoğrafları gözükecek
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Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması yeni özelliğini devreye soktu. WhatsApp artık kullanıcılara grup mesajlarında diğer kişilerin profil fotoğraflarını görme imkânı verecek. Güncelleme ile gruplardaki kişiler mesaj attığında mesajı gönderen kişinin fotoğrafı gözükecek.

Kullanıcılar en büyük kolaylığı ise onlarca kişilerin olduğu gruplarda yaşayacak. Artık mesaj atan kayıtlı olmayan kişilerin veya yabancı kişilerin profillerine tıklamadan mesaj geldiğinde o kişinin profil fotoğrafı gözükecek.

Güncelleme ilk defa iOS betasında fark edilmişti. Test aşamasında olan özellik birçok kullanıcıya sunulmaya başlandı.


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