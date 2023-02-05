WhatsApp için yeni bir sabitleme özelliği geliştiriliyor
WhatsApp sohbetleri için yeni bir mesaj sabitleme özelliği getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
WhatsApp'ın daha önce kısayol geliştirdiği ve telefon numarası kayıtlı olmayan kişilerin profil fotoğraflarını göstermek için çalışmalar yaptığı ortaya çıkmıştı.
Yeni özellik WhatsApp Beta'nın yeni sürümünde göründü.
ÖZELLİK MESAJ SABİTLEMEYE İMKAN VERECEK
Bu özellik sayesinde sohbette önemli görülen mesajları bulmak daha kolay olacak. Eğer özellik kullanılıyorsa ancak karşı taraf WhatsApp'ın eski sürümü kullanılıyorsa kullanıcıya en son sürüme yükseltmesi için bir bildirim de gidecek.
WABetaInfo tarafından keşfedilen özellik, kullanıcıların bir süredir istediği ve beklediği bir özellikti.
Yeni mesaj sabitleme özelliğinin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise bilinmiyor.
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