WhatsApp için yeni bir sabitleme özelliği geliştiriliyor

WhatsApp sohbetleri için yeni bir mesaj sabitleme özelliği getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 18:41
WhatsApp için yeni bir sabitleme özelliği geliştiriliyor
Abone Ol google-news

WhatsApp'ın daha önce kısayol geliştirdiği ve telefon numarası kayıtlı olmayan kişilerin profil fotoğraflarını göstermek için çalışmalar yaptığı ortaya çıkmıştı. 

Yeni özellik WhatsApp Beta'nın yeni sürümünde göründü. 

ÖZELLİK MESAJ SABİTLEMEYE İMKAN VERECEK

Bu özellik sayesinde sohbette önemli görülen mesajları bulmak daha kolay olacak. Eğer özellik kullanılıyorsa ancak karşı taraf WhatsApp'ın eski sürümü kullanılıyorsa kullanıcıya en son sürüme yükseltmesi için bir bildirim de gidecek. 

WABetaInfo tarafından keşfedilen özellik, kullanıcıların bir süredir istediği ve beklediği bir özellikti. 

Yeni mesaj sabitleme özelliğinin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise bilinmiyor. 


whatsapp WhatsApp faydalı özellikler WhatsApp iOS WhatsApp kullanıcıları WhatsApp masaüstü yeni özellik Whatsapp özellikleri

İlgili Haberler

WhatsApp yeni bir kısayol test ediyor! İşte detaylar

WhatsApp yeni bir kısayol test ediyor! İşte detaylar
WhatsApp'tan yeni özellik: Kayıtlı olmayan kişilerin profil fotoğrafları gözükecek

WhatsApp'tan yeni özellik: Kayıtlı olmayan kişilerin profil fotoğrafları gözükecek
ABD'de Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü

ABD'de Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü

En Çok Okunan Haberler