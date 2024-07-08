Fenomen doktordan korkutan uyarı: Akıllı saatiniz bakteri yuvası olabilir!

Yayınlanma: 08.07.2024 - 14:39

Güncelleme: 08.07.2024 - 14:39

Fitness takip cihazınız ya da asla onsuz olamam dediğiniz akıllı saatiniz küçük kirli bir sır taşıyor olabilir ve bu sır attığınız adım sayısı değil. Birçok kullanıcı akıllı saatlerini taktıkları için kızarıklık sorunu yaşıyor. Bunlar incelendiğinde bazılarının, rahatsız edici olabilen ancak muhtemelen birkaç hafta içinde geçecek olan kontakt dermatit olduğu anlaşıldı. Diğerlerinde ise daha zararlı olabilecek enfeksiyonlar görüldü.

Uzmanlar Apple Watch'larımızın, Fitbit’lerimizin ve diğer akıllı kol aksesuarlarımızın ciltte tahrişe ve enfeksiyona neden olmasının şaşırtıcı olmadığını söylüyor; çünkü bunları egzersiz yaparken, duş alırken, uyurken ve diğer günlük işler sırasında takıyoruz ve muhtemelen gerektiği kadar sık temizlemiyoruz.

Sosyal medyada Dr. Mike olarak bilinen aile hekimliği doktoru Mike Varshavski, fitness takipçinizi çıkarmanın, tahriş ve enfeksiyonu önlemek için cildinizin nefes almasına izin vermenin önemi hakkında 5.7 milyondan fazla kez görüntülenen bir TikTok yayınladı. Advances in Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir çalışmada 20 farklı akıllı saat ve fitness takip bandı incelendi ve %95'inin enfeksiyona neden olan bakterilerle kontamine olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, test edilen takip cihazlarının %85'inde Staphylococcus aureus (Staph aureus), %60'ında E. coli ve %30'unda P. aeruginosa bakterilerinin bulunduğunu gözlemledi. Basitçe ifade etmek gerekirse, kan dolaşımında, kemiklerde, eklemlerde enfeksiyonlara neden olabilecek bakteriler taşıyorlardı.

NASIL TEMİZLEYECEKSİNİZ?

Araştırmacılar malzeme ile mevcut bakteri miktarı arasındaki ilişkiyi görmek için plastik, kauçuk, kumaş, deri ve metal bileklikleri test etti. Çalışmaya göre, bakteriler en çok kauçuk ve plastik bantlara tutunma eğilimi gösterirken, altın veya gümüşten yapılmış bantlarda çok az bakteri bulundu veya hiç bulunmadı.

Uzmanlara göre mikrofiber bezle kullanılan dezenfektan sprey, %70 etil alkol ve elma sirkesi tüm kol aksesuarlarını temizlemek için büyük ölçüde yeterli oluyor.