Red Dead Redemption yeniden yapılıyor

Rockstar Games tarafından geliştirilen 2010 yılında piyasaya sürülen Red Dead Redemption yeni versiyonunun yapıldığı ortaya çıktı. Güney Kore Oyun Derecelendirme ve İdare Komitesi'nin listesinde oyun görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 15:41
Red Dead Redemption yeniden yapılıyor
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Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption, oyunculara yönelik yeni hamlesinde 'grafik yükseltmeli' bir seçenek ile yayınladığı ilk oyununun geleceği öne sürüldü.

Güney Kore'deki Oyun Derecelendirme ve İdare Komitesi'nin (GRAC) listesinde ortaya çıkan oyunun yeniden yapım veya grafik yükseltmeli olarak geleceği iddia edildi. 

Ancak bu derecelendirmenin 2010 yılındaki orjinal Red Dead Redemption'dan farklı bir oyun olarak yer aldığı görülüyor. 

IGN'in haberine göre, Listede Red Dead Redemption'ın bu versiyonunun 18 yaş sınırına sahip olduğu belirtilmiş, ancak başka detaylar verilmemiş.

GRAC belgelerinde daha öncede Call of Duty: Modern Warfare 2'nin yeniden yapımının geleceği ortaya çıkmıştı. 


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