Resident Evil 4 Remake için yeni bir rekor açıklandı

Yayınlanma: 20.07.2023 - 13:16

Güncelleme: 20.07.2023 - 13:16

Resident Evil 4'ü yeniden yapan Capcom, oyunseverlerin karşısına çıkmıştı. Popüler korku-macera oyunu dünya çapında beş milyon satışı aşmayı başardı.

Daha önce nisan ayında açıklanan rakamlarda 4 milyonun üzerinde çıkıldığı duyurulmuştu. Yaklaşık 3 ayda 1 milyon daha satış yapan oyun, dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu başarıda Resident Evil'ın sevilen bir oyunun yeniden yapılması yatıyor. Oyunun 4'üncü bölümü aynı zamanda Meta Quest oyuncularına ücretsiz geliyor ve VR tarafında da oynamak mümkün oluyor. Resident Evil 4 Remake, hatırlayacağınız üzere 24 Mart'ta PS 4/5, Xbox Series ve Steam üzerinden PC'e sunuldu.

Oyun Steam'de 53 binin üzerinde oy almış ve 'çok olumlu' olarak sınıflandırılmış.

Oyun şu şekilde Steam'de yer alıyor:

"Hayatta kalmak sadece başlangıç. Modernleştirilmiş oynanış, yeniden yapılandırılmış bir hikaye ve son derece detaylı grafikleri ile Resident Evil 4, endüstrinin mihenk taşlarından birinin yeniden doğmasını sağlıyor."