Resident Evil Village için toplam satışlar açıklandı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 13:16

Güncelleme: 08.06.2023 - 13:16

Yıllardır hayatımızda olan korku oyunlarından olan Resident Evil için yeni satış rakamları açıklandı. Yeni yayınlanan satış rakamlarına göre dünya çapında 8 milyon aşıldı.

Capcom imzalı korku oyunu, 7 Mayıs 2021 tarihinde çıkış yapmış ve PS5/PS5, Xbox Series/Xbox One ve PC için sunulmuştu. Serinin tutkunları tarafından çok sevilen oyun için eleştiriler çoğunlukla olumlu.

OYUN GENEL ANLAMDA BEĞENİLDİ

Oyun bir önceki Resident Evil 7 Biohazard'daki hikayenin birkaç yıl sonrasını anlatıyor. Ana karakterimiz yine Ethan ve eşi Mia.

Resident Evil serisinin sekizinci büyük devam oyunu olan Resident Evil Village'da oyunseverler Ethan Winters'ın rolüne bürünerek bütün yakın mesafeli savaşları ve korkunç kovalamacaları birinci şahıs perspektifinden deneyimliyor. Oyunda aynı zamanda tanıdık yüzler ve yeni düşmanlar da yer alıyor.