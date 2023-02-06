Resident Evil 4 Remake’in oynanış videosu yayımlandı

Dünyanın en popüler korku-aksiyon türündeki oyunlarından biri olan Resident Evil serisinin 4. oyunu Resident Evil 4, yeniden yapılıyor. Resident Evil 4 Remake adında çıkacak olan oyundan 12 dakikalık bir oynanış videosu yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:19
Resident Evil 4 Remake’in oynanış videosu yayımlandı
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Resident Evil serisi uzun zamandır korku-aksiyon türünde liderliğini koruyor. Serinin en son çıkan oyunu Resident Evil Village oldukça fazla sevilmişti. Capcom tarafından yapılan seri, 24 Mart’ta yeni bir oyun ile geliyor.

Serinin 4. oyunu olan, Resident Evil 4’ü yenileyecek olan firma şimdiden bir oynanış videosu yayımladı. Oynanış videosunun hayranların heyecanını oldukça artırdığı belirlendi. Yayımlanan videoda oyunun meşhur beşinci bölümü görünüyor. Görüntülerde karakterler Leon ve Ashley'nin, mutasyona uğramış zombilerden kaçarken birlikte çalıştığı görülüyor. Videonun sonunda ise üçüncü bir karakter görüntüye geliyor.

MEKANİKLER, SİLAHLAR VE DÜŞMANLAR

Yayımlanan videoda oyunun mekaniklerinin yenilendiği göze çarpıyor. Ancak özüne sadık kalınarak eski versiyonunda bulunan “ağırlık” hissinin korunduğu kaydediliyor. Resident Evil 4’ün yavaşlığı günümüze uyarlanmış durumda. Grafik tarafında ise kesinlikle gelişme olduğu göze çarpan bir diğer unsur.


Resident Evil 4 Remake Capcom Oynanış videosu

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