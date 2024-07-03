Resident Evil 9 ne zaman çıkıyor?

Capcom imzalı Resident Evil 9 geliştirme aşamasında. Birkaç ay önce oyunun geliştirilmeye başlandığı ve 2025 yılında gelmesi planlandığı aktarılmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:20
Resident Evil 9 ne zaman çıkıyor?
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Korku oyunu serisi Resident Evil için yeni bir oyun geliyor. Geliştirildiği ve gelecek yıl oyunseverlerin karşısına çıkacağı konuşulan Resident Evil 9'un geliştirildiği resmen onaylandı. Ancak oyunun ne zaman çıkacağı resmi olarak açıklanmadı.  

RESIDENT EVIL 9 GELİŞTİRİLİYOR

Uzun zamandır beklenen oyunun doğrulanması için serinin hayranları için sevindirici bir haber oldu. Capcom, Resident Evil 9 için geliştirme sürecinde olduklarını resmen doğruladı. 

Oyun hakkında ayrıntı verilmedi ve Capcom'un ilerleyen aylarda yeni Resident Evil 9 hakkında ayrıntı vermesi bekleniyor. Ancak oyun hakkında söylenen iddialara göre açık dünya oyunu olacak ve RE 9 serinin tarihindeki en yüksek bütçeli oyunu olacak.


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