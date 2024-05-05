Resident Evil 9 ne zaman çıkacak?

Capcom imzalı Resident Evil 9 için yeni bir tarih iddiası ortaya çıktı. Buna göre oyun 2025'in başlarında çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 01:44
Resident Evil 9 ne zaman çıkacak?
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Capcom'un sevilen hayatta kalma korku oyunu serisi Resident Evil için yeni bilgiler ortaya çıktı. Resident Evil 9 iddialara göre yakında tanıtılıcak. Resident Evil 7 ile başlayan serinin üçüncü oyunu olarak karşımıza çıkacak RE 9, söylenene göre 7 yıldır geliştiriliyor.

RESIDENT EVIL 9 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Uzun bir süredir beklenen oyunun da 2025 yılının ocak ayında satışa sunulacağı konuşuluyor.

Sızıntı kaynağı Dusk Golem'e göre RE 9 bu yıl bitmeden tanıtılacak. Yani geçenlerde çıkan erteleme haberleri bu durumda yalanlanmış oluyor. 

Söylenene göre Resident Evil 9 serinin şimdiye kadarki en büyük oyunu olacak.


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