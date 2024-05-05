Resident Evil 9 ne zaman çıkacak?
Capcom imzalı Resident Evil 9 için yeni bir tarih iddiası ortaya çıktı. Buna göre oyun 2025'in başlarında çıkacak.
Capcom'un sevilen hayatta kalma korku oyunu serisi Resident Evil için yeni bilgiler ortaya çıktı. Resident Evil 9 iddialara göre yakında tanıtılıcak. Resident Evil 7 ile başlayan serinin üçüncü oyunu olarak karşımıza çıkacak RE 9, söylenene göre 7 yıldır geliştiriliyor.
RESIDENT EVIL 9 NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Uzun bir süredir beklenen oyunun da 2025 yılının ocak ayında satışa sunulacağı konuşuluyor.
Sızıntı kaynağı Dusk Golem'e göre RE 9 bu yıl bitmeden tanıtılacak. Yani geçenlerde çıkan erteleme haberleri bu durumda yalanlanmış oluyor.
Söylenene göre Resident Evil 9 serinin şimdiye kadarki en büyük oyunu olacak.
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