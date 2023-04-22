Robotlar 2023 Hannover Messe Fuarı'na damga vurdu

Çin menşeli robotlar dünyanın önde gelen endüstriyel fuarı 2023 Hannover Messe'de dikkatleri üzerine çekti.

Xinhua
Yayınlanma: 22.04.2023 - 08:00
Robotlar 2023 Hannover Messe Fuarı'na damga vurdu
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Hannover Messe'de bu yıl 4.000'in üzerinde şirket yer alarak geleceğin üretim ve enerji tedarikine yönelik çözümler sundu.

Konu hakkında açıklama yapan SIASUN otomasyon şirketinin müdürü Yang Fei:

"Bu, bizim yüksek hassasiyetli otomatik yönlendirmeli aracımız (AGV). Ağırlıklı olarak yeni enerji sektöründe pil üretiminde kullanılıyor. Bu araç, 1 milimetre hassasiyetle hassas yerleştirme işleminin gerçekleştirilmesine yardımcı olabiliyor.

Bu gri araba ise en yeni temizlik robotumuz. Endüstriyel temizlik için özel olarak tasarlandı ve fabrikadaki otomasyon ekipmanına sorunsuz bir şekilde bağlanabiliyor.

Bu bizim DUCO Cobot'umuz. DUCO Cobot'un 3D tarama algılama uygulaması esas olarak kalite testlerinde ve tersine mühendislikte kullanılıyor. Robot, 3D lazer tarayıcılar taşıyor. Robotun hareketi sayesinde, 3D tarayıcılar bir iş parçasının yüzeyini istikrarlı ve eksiksiz bir şekilde tarayıp eşzamanlı olarak iş parçası yüzeyinin modelini oluşturabiliyor."


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