Microsoft robotları kontrol etmek için ChatGPT kullanacak

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 07:58

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 07:58

Microsoft, ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI ile çok yıllı, milyarlarca dolarlık bir yatırım anlaşmasından sonra yapay zeka konusunda adeta gaza basmış durumda. Yazılım devi, OpenAI’ın yapay zeka modellerini arama motoru Bing’e, tarayıcısı Edge’ı ve ofis uygulamalarına entegre etmeye devam ederken şimdi ise sırada robotlar var.

ROBOTLAR, CHATGPT İLE KONTROL EDİLECEKLER

Microsoft, Robotik için ChatGPT (ChatGPT for Robotics) olarak yayınladığı makalede robotların kontrolünü ChatGPT ile nasıl yapacağından ve bunu yapmanın neler kazandıracağından bahsediyor. Microsoft, karmaşık programlama dillerini veya robotik kodlama ile ilgili ayrıntıları öğrenmeye ihtiyaç duymadan insanların robotlarla daha kolay etkileşim kurmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Donanımhaber'de yer alan detaylara göre Microsoft araştırmacıları “robotları kontrol etmek için büyük ölçüde elle yazılmış kodlara güveniyoruz” diyor. ChatGPT ise bu noktada devreye giriyor. Bildiğiniz gibi ChatGPT, kodlama ve kod ayıklama gibi amaçlar için de kullanılabiliyor. Dolayısıyla sadece yazılım dilleri ve programlama üzerinde eğitilmiş bir modelle robotları, robotik sistemleri veya dronları normal cümleler ile kontrol etmek mümkün.

SADECE CÜMLELERLE SEZGİSEL OLARAK KONTROL EDİLEBİLİYOR

Ekip bu yaklaşımı birkaç demoda uygulayarak test etti. Bu demolardan bir tanesi drone'u kontrol etmek için ChatGPT’nin kullanılmasını içeriyordu. Test gerçekleştirilmeden önce sohbet robotu gerekli komutlarla eğitildi. Sonuç ise muazzam denebilir. Hemen aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere ister endüstriyel isterse ev robotu olsun tümü sadece cümlelerle sezgisel olarak kontrol edilebiliyor.

Bunun nasıl kompleks bir şey olduğunu sanırım şu örnekle daha iyi açıklayabilirim: Araştırmacılar sohbet robotundan "Yansıtıcı bir yüzey kullanarak bir selfie çek" isteminde bulundu. ChatGPT bu talebi yorumladı ve dronu aynanın önüne getirerek selfie çekmesi için gerekli kodu oluşturdu.

Elbette uygulamanın önünde bazı engeller var. Gerekli istemden önce sorgunun detaylı olarak ChatGPT’ye açıklanması gerekebiliyor. Fakat, gidilecek çok uzun bir yol var ve proje gelişime son derece açık. Bununla birlikte Microsoft bir robotu kontrol etmek için ChatGPT’yi kullanırken dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Zira bu sistemlerin yanlış ve hatalı yanıtlar üretme eğilimine sahip olduğu ve insan denetiminin sağlanmasının çok kritik olduğu aktarılıyor.