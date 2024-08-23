Robotlar, insan dokunuşunu hissedebilir mi?

Yayınlanma: 23.08.2024 - 17:57

Güncelleme: 23.08.2024 - 17:57

Bilim insanları, robotlara pahalı yapay deriye ihtiyaç kalmadan dokunma duyusu sağlamayı başardı.

Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi'nden bir ekip, bir robotun dahili sensörlerinden aldığı sinyalleri yorumlayarak dışarıdan uygulanan güç ve baskıyı isabetli bir şekilde tespit edebilmesi için yapay zeka kullandı

Independent Türkçe'nin aktardığına göre araştırmacılar, bu yeni yaklaşımın maliyetli biyometrik deri ve sensörlere ihtiyacı ortadan kaldıracağını ve "geleneksel yöntemlerden uyarlanabilirliğe, esnekliğe, sezgisel hissetmeye doğru bir geçişi" mümkün kılacağını söyledi.

Ekibin tasarımı, robotun üzerinde herhangi bir yere serbestçe yerleştirilebilen, hareket ettirilebilen ve ayarlanabilen sanal düğmeler, şalterler ve kaydırma butonlarını içeriyor.

Bu sistem, robotların özel dokunma sensörlerine ihtiyaç duymadan fiziksel etkileşimleri algılayabilmesini sağladı.

Makine öğrenmesi algoritmalarının isabetliliği robotun yüzeyine çizilen sayıları bile tespit edebildiği anlamına geliyor, bu da insanların robotlarla etkileşimi için yepyeni potansiyel yöntemlere olanak tanıyabilir.

ROBOTLARA SEZGİSEL VE ESNEK İLETİŞİM FIRSATI

Araştırmacılar, bu teknolojik gelişmeyi detaylandıran çalışmada "robotun hassas bir şekilde çevresini hissedebilmesini ve bir insanın yüzeyindeki dokunuşlarının mekanda ve zamandaki yerini isabetli bir şekilde belirleyebilmesini sağladık" yazdı.

Bu, insanlarla robotlar arasında henüz keşfedilmemiş sezgisel ve esnek etkileşim fırsatlarının önünü açıyor.

Çalışmada ileri sürdüğümüz içsel dokunma duyusu, daha önce mümkün olmayan, gelişmiş bir fiziksel insan-robot etkileşimi kategorisine temel oluşturarak geleneksel yöntemlerden uyarlanabilirliğe, esnekliğe, sezgisel hissetmeye doğru bir geçişi mümkün kılabilir.

İçsel dokunma duyusuyla sezgisel insan-robot fiziksel etkileşimi (Intrinsic sense of touch for intuitive physical human-robot interaction) başlıklı çalışma, çarşamba günü Science Robotics isimli akademik dergide yayımlandı.