Rusya'da geliştirilen uygulama 55 milyon kullanıcıya ulaştı

14.11.2025 20:07:00
AA
Rusya’da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX’ın 55 milyon kullanıcıya ulaştığı bildirildi.

MAX’tan yapılan yazılı açıklamada, uygulamadaki günlük ortalama kullanıcı sayısının 22,1 milyon kişiyi geçtiği belirtildi.

Toplam kullanıcı sayısının da 55 milyon kişiye ulaştığına işaret edilen açıklamada, uygulama üzerinden gönderilen mesaj sayısının da 4,4 milyarı aştığı kaydedildi.

Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele amacıyla WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar engellenirken bir süre önce piyasaya sürülen MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başladı.

Rus hükümeti, ülkede 1 Eylül'den itibaren satılacak yeni telefon ve tabletlerde ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ın kurulu bulunması şartını da getirmişti.

Çin'deki WeChat'e benzeyen uygulama, Rus şirketi VK'nin geliştirdiği mesajlaşma uygulamasını baz alıyor.

Rusya’da X, Youtube ve Instagram gibi batı merkezli sosyal medya platformlarına da erişim sağlanamıyor.

