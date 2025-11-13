Epic Games'te 20 Kasım'a kadar ücretsiz olarak sunulan oyunlar

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.11.2025 19:58:00
Güncellenme:
Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar açıklandı.

Epic Games her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta 13 ve 20 Kasım aralığında verilecek üç oyun belli oldu. Buna göre Scourgebringer, Songs of Silence ve Zero Hour ücretsiz olarak veriliyor. Epic hesabınız varsa bu üç oyunu belirlenen tarihlerde kütüphaneye eklediğinizde sonsuza kadar sizin oluyor. 

ScourgeBringer, roguelike platform oyunu olarak tanımlanırken, Songs of Silence sıra tabanlı deste oluşturma ve savaş mekaniklerine sahip bir oyun ve Zero Hour ise online olarak oynanan takım kurmalı FPS oyunu. 

İlgili Konular: #ücretsiz #Epic Games #ücretsiz oyunlar

