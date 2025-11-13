Cumhuriyet Gazetesi Logo
Üçe katlanabilen Samsung Galaxy Z TriFold için yeni bilgiler geldi

Üçe katlanabilen Samsung Galaxy Z TriFold için yeni bilgiler geldi

13.11.2025 19:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Üçe katlanabilen Samsung Galaxy Z TriFold için yeni bilgiler geldi

Samsung'un üçe katlanabilen ekranlı telefonu Z TriFold'a yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Samsung ikiye katlanabilen akıllı telefonlarının yanına üçe katlanabilir yapıdaki Galaxy Z TriFold modelini tanıtacak. Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin yer alması bekleniyor. Telefonun ekranları açıkken toplamda 10 inç boyutuna ulaşacağı söyleniyor.

Aynı zamanda 200 Megapiksel kamerası olacak telefonun 100x'e kadar dijital yakınlaştırma yapılmasına imkan sunması bekleniyor.

Ekranları kapalıyken kullanılacak standart ekran ise 120Hz'lik 6,5 inç AMOLED olarak tasarlanmış.

Üçe katlanabilir yapıdaki akıllı telefonun 5 Aralık'ta 2 bin 800 dolar gibi bir fiyatla tanıtılması bekleniyor. 

İlgili Konular: #akıllı telefon #üçe katlanabilen telefon #Samsung Galaxy Z TriFold

İlgili Haberler

Yapay zekanın çocuk istismarı içeren görseller üretmesine yasal önlem
Yapay zekanın çocuk istismarı içeren görseller üretmesine yasal önlem İngiltere hükümeti, teknoloji şirketlerinin ve çocuk güvenliğiyle ilgili kurumların, yapay zeka araçlarını proaktif test etmelerine izin verecek ve cinsel istismar görüntülerinin oluşturulmadığından emin olacak.
Valve, Steam Controller ve Steam Machine cihazlarını tanıttı
Valve, Steam Controller ve Steam Machine cihazlarını tanıttı Valve donanım tarafında da boy gösteriyor. Daha önce Steam Deck ile el konsolu tarafına el atan şirket yeni cihazlarını bu bağlamda tanıttı.
iPhone 18 Pro Max hem en ağır hem de en kalın model olacak
iPhone 18 Pro Max hem en ağır hem de en kalın model olacak Apple'ın 2026 yılında tanıtmayı planladığı iPhone 18 serisine yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı.