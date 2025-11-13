Üçe katlanabilen Samsung Galaxy Z TriFold için yeni bilgiler geldi

Samsung ikiye katlanabilen akıllı telefonlarının yanına üçe katlanabilir yapıdaki Galaxy Z TriFold modelini tanıtacak. Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin yer alması bekleniyor. Telefonun ekranları açıkken toplamda 10 inç boyutuna ulaşacağı söyleniyor.
Aynı zamanda 200 Megapiksel kamerası olacak telefonun 100x'e kadar dijital yakınlaştırma yapılmasına imkan sunması bekleniyor.
Ekranları kapalıyken kullanılacak standart ekran ise 120Hz'lik 6,5 inç AMOLED olarak tasarlanmış.
Üçe katlanabilir yapıdaki akıllı telefonun 5 Aralık'ta 2 bin 800 dolar gibi bir fiyatla tanıtılması bekleniyor.