Rusya, FaceTime'ın kullanımını yasakladı

7.12.2025 10:16:00
Rusya, farklı yasaklarla gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni haberlere göre Rusya Federasyonu Apple cihazların görüntülü konuşma servisi FaceTime'a erişim engeli getirdi.

Rusya, farklı ülkelerin şirketlerinin uygulamalarına ve oyunlarına erişim engeli getirmeye devam ediyor. En son Roblox'un kullanımını yasaklayan ülke bu sefer de Apple cihazlarda görüntülü konuşma yapmayı sağlayan FaceTime'a erişimi engelledi. 

Sebep ise suç faaliyetleri için FaceTime'ın kullanılıyor olması.

Rusya'nın medya düzenleyicisi Roskomnadzor, tarafından yapılan açıklamada "Kolluk kuvvetlerine göre FaceTime ülkede terör saldırıları düzenlemek ve gerçekleştirmek, Rus vatandaşlarına karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanılıyor." ifadelerine yer verildi. 

Apple cihazlara sahip kişiler FaceTime'a girmeye çalıştıklarında sorunla karşılaşıyorlar. 

Ülkede, Meta'nın uygulamaları olan Facebook ve Instagram, X, Discord ve Linkedln gibi platformlar erişeme engelli durumda.

