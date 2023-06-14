Ryugu asteroidi örnekleri Dünya'da suyun oluşumunu anlamak için kullanılacak

Yayınlanma: 14.06.2023 - 08:00

Güncelleme: 14.06.2023 - 08:00

Lozan Üniversitesiden yapılan açıklamaya göre, iki İsviçre araştırma projesi, Dünya'ya suyun nereden geldiğini bulmak için Ryugu asteroidinden alınan örnekleri kullanacak.

Japon Uzay Ajansı (Jaxa) tarafından seçilen iki projeden birinin öncüsü Cenevre Doğa Tarihi Müzesi'nde (NHMG) araştırma görevlisi Nicolas Graber, Ryugu'nun yaklaşık 4,6 milyar yaşında olduğunu, dolasıyla güneş sistemi ve gezegenlerin oluştuğu zamana kadar uzandığını söyledi.

ÖRNEKLER 2020 YILINDA DÜNYA'YA GETİRİLMİŞTİ

Graber, örneklerde en eski diye anılan Ryugu'daki suyun bileşimini inceleyerek, kimyasal imzasının yerküredeki su ile mukayese edilir olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.

Japonya, "Hayabusa 2" uzay aracıyla Ryugu asteroidinden topladığı örnekleri 2020'de Dünya'ya getirmişti.

İsviçreli bilim insanları, Ryugu'dan getirilen 5,4 gramlık örnekten 50 ila 100 mikrometre büyüklüğündeki, yani yaklaşık bir saç teli kalınlığındaki tanecikler üzerinde çalışacak.

NHMG ve Lozan Üniversitesinin ortak projesinin yanı sıra Zürih'teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'ndeki uzmanlar da örneklerde hapsolmuş asal gazları araştıracak.



