Safari'nin baş tasarımcısı Apple'dan ayrıldı

Apple'ın internet tarayıcısı Safari'nin baş tasarımcısı olarak şirkette görev alan Marco Triverio şirketten ayrılarak, The Browser Company adlı şirkete katıldı. Bu girişimin yapay zeka odaklı tarayıcı geliştirme çalışmaları bulunuyor.

Bu işe alım süreci direkt The Browser Company'nin CEO'su olan Josh Miller tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Şirketin Arc ve Dia adı verilen tarayıcıları bulunuyor.

M1 işlemcili Mac'ler için yapay zeka destekli olarak sunulan Dia tarayıcısı ise geçen yılın ekim ayında piyasaya sürülmüştü.