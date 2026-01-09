Safari'nin baş tasarımcısı Apple'dan ayrıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.01.2026
Apple'ın Safari tarayıcısının baş tasarımcısı olan Marco Triverio, şirketten ayrılarak yapay zeka odaklı tarayıcı geliştiren başka bir şirkete katıldı.

Apple'ın internet tarayıcısı Safari'nin baş tasarımcısı olarak şirkette görev alan Marco Triverio şirketten ayrılarak, The Browser Company adlı şirkete katıldı. Bu girişimin yapay zeka odaklı tarayıcı geliştirme çalışmaları bulunuyor. 

Bu işe alım süreci direkt The Browser Company'nin CEO'su olan Josh Miller tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. 

Şirketin Arc ve Dia adı verilen tarayıcıları bulunuyor.

M1 işlemcili Mac'ler için yapay zeka destekli olarak sunulan Dia tarayıcısı ise geçen yılın ekim ayında piyasaya sürülmüştü.

