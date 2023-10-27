Yayınlanma: 27.10.2023 - 15:21

Güncelleme: 27.10.2023 - 15:21

Web üzerinde gezinirken, web siteleri sık sık bilgilerinizi hatırlamak ve tercihlerinizi kaydetmek için çerezler adı verilen küçük dosyaları cihazlarınıza kaydederler. Bu, kullanıcı deneyiminizi kişiselleştirmek ve web siteleriyle etkileşiminizi kolaylaştırmak için önemlidir. Ancak, çerezler gizlilik riski oluşturabilir ve bu nedenle zaman zaman bunları temizlemek isteyebilirsiniz. Peki Safari'de çerezler nasıl silinir?

SAFARI'DE ÇEREZLER NASIL SİLİNİR?



iOS'ta Safari'de Çerezleri Nasıl Silebilirsiniz:

iOS cihazınızda Ayarlar uygulamasını başlatın. Ayarlar listesinde "Safari" seçeneğini bulun ve dokunun. Aşağı kaydırın ve "Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle" seçeneğini tıklayın. Açılan pencerede "Geçmişi ve Verileri Temizle" seçeneğine dokunarak tüm çerezleri ve web sitesi verilerini temizleyin.

macOS'ta Safari'de Çerezleri Nasıl Silebilirsiniz:

Mac bilgisayarınızda Safari tarayıcısını başlatın. Üst menü çubuğunda "Safari" seçeneğini tıklayın. "Tercihler..." seçeneğini seçin. Açılan pencerede "Gizlilik" sekmesine tıklayın ve "Web Sitesi Verilerini Yönet" seçeneğine tıklayın. Listelenen web sitelerinden çerezleri temizlemek istediğiniz bir siteyi seçin ve "Kaldır" düğmesine tıklayın. Tüm çerezleri ve web sitesi verilerini Safari'den kaldırmak için "Tümünü Kaldır" seçeneğini kullanabilirsiniz.

Safari ayarlarında, hem iOS hem de macOS'ta "Tüm çerezleri engelle" seçeneğini belirleyerek gelecekte çerezleri engellemeyi tercih edebilirsiniz. Ancak, bazı web siteleri oturum açma bilgilerinizi hatırlamak gibi işlevler için çerezleri kullanır, bu nedenle bu seçeneği belirlemeden önce düşünmekte fayda var.