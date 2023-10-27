Yayınlanma: 27.10.2023 - 15:12

Güncelleme: 27.10.2023 - 15:12

Safari tarayıcısının önbelleğini temizlemek, bazı senaryolarda oldukça kullanışlı olabilir. Örneğin, düzenli olarak ziyaret ettiğiniz bir web sitesinde sorunlar yaşıyorsanız veya gizliliğinizi korumak için tarama verilerinizi temizlemek istiyorsanız, bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Peki Safari'nin önbelleği nasıl temizlenir?

SAFARI'NİN ÖNBELLEĞİ NASIL TEMİZLENİR?

Mac'te Safari'nin Önbelleğini Temizlemek:

Mac'inizde Safari tarayıcısını başlatın. Üst menü çubuğundan "Safari" seçeneğini tıklayın. "Tercihler..." seçeneğini seçin. Açılan pencerede "Gizlilik" sekmesini tıklayın. "Web Sitesi Verilerini Yönet" seçeneğine tıklayın. Burada, ziyaret ettiğiniz web sitelerinin önbellek verileri ve çerezleri listelenecektir. Bir web sitesi seçin ve "Kaldır" düğmesine tıklayarak sadece seçtiğiniz siteye ait verileri temizleyebilirsiniz. Tüm web sitesi verilerini silmek için "Tümünü Kaldır" seçeneğini kullanabilirsiniz.

Alternatif olarak, aşağıdaki adımları izleyerek Safari'nin önbelleğini temizleyebilirsiniz:

Safari tarayıcısını açın. Üst menü çubuğunda "Geliştir" sekmesini bulun. Eğer bu sekme görünmüyorsa, Safari menüsünden "Tercihler"e gidin, "Geliştir" sekmesini görünür hale getirmek için "Geliştirici" seçeneğini etkinleştirin. "Geliştir" sekmesine tıklayın ve "Önbellekleri Boşalt" seçeneğini seçin.

iPhone ve iPad'de Safari'nin Önbelleğini Temizlemek:

Ayarlar uygulamasını açın. Ayarlar listesinde "Safari" seçeneğini bulun ve dokunun. "Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle" seçeneğine tıklayın. Açılan pencerede "Geçmişi ve Verileri Temizle" seçeneğine tıklayarak tüm tarama verilerinizi temizleyin.

Safari tarayıcısının önbelleğini temizlemek, tarayıcı sorunlarını gidermek veya gizliliğinizi korumak için kullanışlı bir yöntemdir. Bu işlemi düzenli aralıklarla veya ihtiyaca bağlı olarak gerçekleştirebilirsiniz.