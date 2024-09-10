Salsa, Dünya'nın atmosferine ateşli bir giriş yaptı

Yayınlanma: 10.09.2024 - 06:37

Güncelleme: 10.09.2024 - 06:37

Avrupa Uzay Ajansı'nın öncü Salsa uydusu, 20 yıldan daha fazla süre uzaydaki hava koşullarını araştırdıktan sonra pazar günü Dünya'nın atmosferine ateşli bir iniş yaptı.

ESA, X'teki (Twitter) bir paylaşımında Salsa'nın Türkiye saatiyle 21.45 sularında atmosfere girdiğini bildirdi.

Uydunun başarıyla sonuçlanan atmosfere hedefli dönüşü, onu küresel uzay çöpü problemiyle başa çıkmakta bir "öncü" haline getirerek, bu tür hamlelerin uzay araçlarının Dünya'nın yörüngesinde çöp yaratmasını engellemeye yardımcı olabileceğini kanıtlıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre uzay ajansı "Birkaç dakika önce, Cluster operasyon ekibi Kourou'daki Estrack yer istasyonunda son bir kez başarılı bir şekilde Salsa'yı dinledi. Uyduyla iletişim artık sona erdi" dedi.

GÜNEŞ FIRTINALARI GİBİ UZAY HAVASI OLAYLARINI İNCELEMEK İÇİN GÖNDERİLDİ

Öncü uydu; Rumba, Samba ve Tango'yla birlikte güneş fırtınaları gibi uzay havası olaylarını incelemek üzere fırlatılan Cluster isimli dörtlünün bir parçasıydı.

Uydu dörtlüsünden alınan veriler bilim insanlarının, Dünya'yı eşsiz bir şekilde yaşanabilir kılan güçlü manyetik kalkanı manyetosferi daha iyi anlamasını sağladı.

Cluster'ın görev yöneticisi Philippe Escoubet "20 yıldan daha fazla süredir Cluster bize manyetosferin bizi güneş rüzgarından korumakta ne kadar önem taşıdığını defalarca gösterdi" dedi.

Uydu, uzay havasını daha iyi anlamamızı ve tahmin edebilmemizi sağlamak için güneş fırtınalarının etkilerini gözlemledi.

"2000'de fırlatılan uydulara ilk aşamada sadece iki yıl sürecek bir misyon planlanmıştı ama ESA "etkileyici ve çığır açan bilime" katkıları nedeniyle Cluster'ı devam ettirdi.

ESA "Cluster'ın, aslen planlanan iki yıllık misyon süresinden çok daha uzun süre dayanarak son 24 yıl boyunca devam etmesini sağlamak amacıyla çalışan ekipler için duygusal bir gün" diye belirtti.

Uydunun dönüşüyle, bir uydunun atmosfere "hedefli" yeniden girişi ilk kez gerçekleşti.

Uzay ajansı, uydunun gezegenin atmosferine girerek Güney Pasifik'teki Paskalya Adası' yakınlarında, az nüfuslu bir bölgenin üzerinde "bir dakikadan kısa bir sürede" yanıp tamamen yok olduğunu bildirdi.

Cluster operasyonu yöneticisi Bruno Sousa "Ocak ayında Samba'nın yörüngesini biraz değiştirerek 8 Eylül'de yaklaşık 110 kilometre yükseklikten son defa dik inişle 80 kilometreye kadar alçalabileceğine emin olduk" dedi.

ESA "Atmosfere dönüşün tamamlanmasıyla havadaki gözlem deneyinin sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz" diye aktardı.

Bilim insanları Salsa'dan edinilen verileri kullanarak gelecekte uyduların atmosfere dönüş zaman ve konumunu daha da iyi öngörebilmeyi umuyor.

ESA "Atmosfere dönüş gerçekleştiği için yeniden giriş bilim ekibinden havadaki gözlem deneyinin sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz" dedi.