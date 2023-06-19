Samanyolu'nda, tekrar eden sinyaller keşfedildi
Araştırmacılar, Samanyolu Galaksi'sinin derinlerinden sinyaller geldiğini keşfetti. Tekrar eden sinyalleri keşfeden araştırmacılar, "Uzaylıların, iletişime geçmeye çalıştığının işareti olabilir" ifadesinde bulundu.
ABD'nin Cornell Üniversitesi'nde uzay araştırmaları yapan bir ekip, Samanyolu galaksisinin ortasından tekrarlanan bir sinyal aldıklarını ve bu sinyallerin uzaylıların bizimle iletişime geçmeye çalıştığının bir işareti olabileceğini ifade etti.
Araştırmayı yürüten yüksek lisans öğrencisi Akshay Suresh, BLIPSS adı verilen Periyodik Spektral Sinyaller için Çığır Açan Dinleme Araştırması sırasında 1,5 milyon verininin incelendiğini belirtti.
Suresh, araştırmaya ilişkin "BLIPSS, gelişmiş dünya dışı yaşam formlarının var olduğuna dair kanıtları yakalayabilecek yöntemler sunuyor. Keşfedilen sinyaller, uzaylıların bizimle iletişime geçmeye çalıştığının bir işareti olabilir" dedi.
Çalışmanın ortağı Steve Croft, doğal olayların böyle bir sinyal üretmesinin pek mümkün olmadığını ve tekrar eden sinyalleri aramaya devam edeceklerini ifade etti.
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