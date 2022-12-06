Samsung, Galaxy S22 kamera güncellemesi sunuldu

Gece fotoğrafçılığını geliştiren Samsung Galaxy S22 kamera güncellemesi çıktı.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2022 Salı, 15:01
Samsung, Galaxy S22 kamera güncellemesi sunuldu
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Samsung kısa bir süre önce Galaxy S22 için kamera güncellemesi sundu. Bu sayede çok daha iyi çekimler yapmayı sağlayan Samsung, Expert RAW özelliğini getiriyor. 

ÇOK DAHA PROFESYONEL ÇEKİMLER YAPMAYA OLANAK SAĞLIYOR

Galaxy S22 kamera güncellemesinde karşımıza yeni Camera Assistant uygulaması çıkıyor. Bu sayede kullanıcılar telefonlarıyla çok daha profesyonel kareler çekebiliyor. Astrophoto özelliğini de geliştiren güncelleme S22 tarafında gökyüzü hareketlerini fotoğraflamayı mümkün kılıyor. 

Gökyüzü Rehberi'ni açan kullanıcılar yıldızları, güneş sistemini ya da gökyüzü hareketlerini mümkün olan en iyi şekilde çekebiliyor. Aynı zamanda güncelleme ile sunulanların tamamı şu şekilde:

  • Çoklu Pozlama modu
  • Camera Assistant 
  • Otomatik HDR
  • Fotoğraf yumuşatma özelliği
  • Otomatik lens değiştirme
  • Fotoğraf modunda video kaydı alma
  • Zamanlayıcıdan sonraki çekim sayısının ayarı
  • Çok daha hızlı deklanşör
  • Kamera zaman aşımı süresi
  • HDMI ekranlarda sadece önizleme yapma

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