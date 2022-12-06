Samsung, Galaxy S22 kamera güncellemesi sunuldu

06 Aralık 2022 Salı, 15:01

Samsung kısa bir süre önce Galaxy S22 için kamera güncellemesi sundu. Bu sayede çok daha iyi çekimler yapmayı sağlayan Samsung, Expert RAW özelliğini getiriyor.

ÇOK DAHA PROFESYONEL ÇEKİMLER YAPMAYA OLANAK SAĞLIYOR

Galaxy S22 kamera güncellemesinde karşımıza yeni Camera Assistant uygulaması çıkıyor. Bu sayede kullanıcılar telefonlarıyla çok daha profesyonel kareler çekebiliyor. Astrophoto özelliğini de geliştiren güncelleme S22 tarafında gökyüzü hareketlerini fotoğraflamayı mümkün kılıyor.

Gökyüzü Rehberi'ni açan kullanıcılar yıldızları, güneş sistemini ya da gökyüzü hareketlerini mümkün olan en iyi şekilde çekebiliyor. Aynı zamanda güncelleme ile sunulanların tamamı şu şekilde: